Il Portogallo dilaga con la Svizzera: show (e tripletta) di Gonçalo Ramos

Il Portogallo supera la Svizzera 6-1 e approda ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La squadra di Fernando Santos vince e convince anche senza Cristiano Ronaldo, escluso a sorpresa dai titolari, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Tutto facile per i portoghesi, che indirizzano la partita sui loro binari preferiti già nel primo tempo. La scelta del tecnico portoghese di schierare Gonçalo Ramos, al posto di Ronaldo, si rivela subito azzeccata. A sbloccare il risultato è proprio il giovane attaccante del Benfica.

Poco dopo arriva il raddoppio di testa di Pepe. Nella ripresa sempre Gonçalo Ramos in serata di grazia segna il terzo e il quinto gol. Nel mezzo le reti di Raphael Guerreiro e dello svizzero Akanji. Chiude la partita una gemma di Rafael Leao. Dominio assoluto e prestazione convincente dei portoghesi mai così brillanti nel corso del torneo. Un chiaro avvertimento a tutte le altre pretendenti per la conquista della Coppa del mondo. Con questa vittoria il Portogallo approda ai quarti di finale, per la terza volta nella sua storia. Sabato 10 dicembre alle ore 16, avrà di fronte il Marocco, la grande rivelazione di questi Mondiali, che a sorpresa ha battuto la Spagna ai calci di rigore.

La partita

Fernando Santos esclude Cristiano Ronaldo, al suo posto Gonçalo Ramos. In difesa Dalot viene preferito a Cancelo, a centrocampo giocano William Carvalho e Otavio. Nessuna novità nella Svizzera, out solo Widmer, Murat Yakin sceglie tutti i titolarissimi.

Primo tempo

Ritmi lenti e fase di studio nel primo quarto d'ora. Al 18' il Portogallo passa in vantaggio. Gonçalo Ramos riceve in area da Joao Felix e con un bolide sotto la traversa non lascia scampo a Sommer. Sulle ali dell'entusiasmo i portoghesu cominciano a macinare gioco. Al 30' punizione di Xherdan Shaqiri, devia Diogo Costa e la palla termina fuori di un soffio. Al 33' arriva il raddoppio. Su un calcio d'angolo di Bruno Fernandes, svetta più in alto di tutti Pepe per il 2-0. Al 43' il Portogallo sfiora il tris. Sempre Gonçalo Ramos a tu per tu con Sommer si fa respingere il tiro.

Secondo tempo

Al 53' il Portogallo sigla il 3-0. Cross da destra di Diogo Dalot per Gonçalo Ramos che, da due passi, anticipa Comert e in scivolata la mette in rete. I portoghesi dilagano. Al 55' azione in velocitgran sinistro di Guerreiro che non lascia scampo a Sommer. Al 59' la Svizzera accorcia le distanze con un tap-in di Manuel Akanji sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La partita si ravviva. Al 67' Gonçalo Ramos firma la sua tripletta. Joao Felix serve l'attaccante del Benfica che si presenta davanti a Sommer e lo infila con un gran pallonetto. Segue la girandola dei cambi, entra anche Cristiano Ronaldo senza però trovare il gol. C'è tempo per il sesto gol di Rafael Leao, che nel recupero fissa la partita sul 6-1.

PORTOGALLO (4-3-3) - Diogo Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bernardo Silva (81' Ruben Neves), W.Carvalho, Otavio (74' Vitinha); Bruno Fernandes (87' Rafael Leao), Gonçalo Ramos (74' Horta), Joao Felix (73' Cristiano Ronaldo). A disposizione: Rui Patricio, Jose Sà, Antonio Silva, Cancelo, Palhinha, Matheus Nunes, Joao Mario, André Silva, Horta. Ct: Fernando Santos

SVIZZERA (4-2-3-1) - Sommer, Fernandes, Schar (46' Comert), Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler (54' Zakaria); Shaqiri, Sow (54' Seferovic), Vargas (66' Okafor); Embolo (89' Jashari). A disposizione: Kobel, Kohn, Omlin, Aebischer, Elvedi, Fassnacht, Frei, Rieder, Steffen. Ct: Murat Yakin

Marcatori: Gonçalo Ramos (P) 18', Pepe (P) 33', Gonçalo Ramos (P) 51', Guerreiro (P) 55', Akanij (S) 58', Gonçalo Ramos (P) 67', Rafael Leao (P) 90+2'

Ammoniti: Schar (S), Comert (S)

Arbitro: Cesar Ramos (Messico)