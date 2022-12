Cristiano Ronaldo fuori dai titolari: cosa c'è dietro l'esclusione della stella portoghese

Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina nella sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar contro la Svizzera. La stella portoghese è stato lasciato fuori dagli undici titolari da Fernando Santos, che gli ha preferito l'attaccante del Benfica Gonçalo Ramos.

Si tratta di una decisione non legata ad infortuni o ad una condizione fisica precaria. L'esclusione di Ronaldo dall'undici iniziale anti-Svizzera sembra essere una scelta punitiva da parte del ct Santos. Qualcosa sembra essersi incrinato tra i due durante la partita contro la Corea del Sud.

Il selezionatore portoghese ne aveva parlato così alla vigilia: "Non ho sentito niente di quello che ha detto in campo, l'ho visto solo litigare con il giocatore coreano Poi l'ho rivisto in tv e non mi è piaciuto per niente. No, proprio per niente. Queste cose si risolvono in casa". Poi aveva concluso: "CR7 sarà titolare? Io do la formazione solo allo stadio, negli spogliatoi, è sempre stato così. La faccenda però è chiusa e tutti sono a disposizione".

Un rapporto in crisi?

Ronaldo è la star del Portogallo, il capitano, il top scorer con 118 reti, quello con più presenze (194). In Qatar ha segnato alla prima contro il Ghana, poi ha giocato 82’ contro l’Uruguay e circa un’ora con la Corea del Sud, ma senza brillare. Il campione portoghese però sembra aver perso popolarità anche in patria. Secondo il 70% dei lettori di "A Bola", il principale quotidiano sportivo del Paese, che hanno partecipato al sondaggio su Cristiano Ronaldo: il numero 7 non dovrebbe giocare titolare in nazionale. La domanda è stata la seguente: "CR7 merita di giocare dal 1’?" . Verdetto impari, solo il 30% di risposte affermative.