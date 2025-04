Premier League, il Liverpool è campione d’Inghilterra per la ventesima volta

Ascolta ora 00:00 00:00

Un finale da brividi che è già storia con i tifosi a cantare "You'll never walk alone" e i calciatori, con lo staff, tutti abbracciati sotto la curva: il Liverpool ha vinto davanti ai suoi tifosi la sua 20esima Premier League con quattro giornate di anticipo dopo il 5-1 rifilato al Tottenham e con il vantaggio sull'Arsenal diventato ormai incolmabile, sono ben 15 i punti di vantaggio.

Il capolavoro di Slot

Era difficile, difficilissimo raccogliere l'eredità di un allenatore come Jurgen Klopp ma l'olandese Arne Slot, dopo essersi fatto le ossa tra Az Alkmaar e Feyenoord, è stato all'altezza della situazione rigenerando un gruppo di calciatori che soltanto un anno prima sembrava destinato ad aver chiuso un ciclo. " È sempre speciale vincere qualcosa. È ancora più speciale se sei il primo, e ancora più speciale in un club dove non è comune vincere il campionato ogni anno ", ha dichiarato Slot alludendo al fatto di essere stato il primo olandese a riuscire in questa impresa. Un ringraziamento doveroso anche alla proprietà che si è fidata di lui. " Nel momento in cui mi hanno ingaggiato forse non tutti erano convinti come lo sono ora. Questo vi dice anche quanto sia speciale questo club: non sempre scelgono la scelta forse più semplice o ovvia, ma fanno la scelta che ritengono migliore".

I principali rivali del Liverpool

Una stagione perfetta dove ha surclassato le rivali: con l'autoesclusione del Manchester City di Pep Guardiola (stagione ben sotto le aspettative), l'unica squadra a "resistere" e tenere vivo il campionato inglese fino a ieri è stata l'Arsenal ma il divario è stato troppo netto visto lo score del Liverpool in Premier League. A parte lo scivolone della quarta giornata contro il Nottingham Forest (rivelazione del campionato), la squadra di Slot ha inanellato 21 vittorie nelle prime 28 giornate alle quali si sono aggiunte altre 12 partite, nel 2025, senza sconfitte. Il 20° titolo eguaglia quello del Manchester United. I numeri di questa stagione sono impressionanti: 80 gol in 34 giornate, media di oltre due reti a partita, differenza reti a +49 (la migliore di tutte.

L'uomo in più

Non c'è alcun dubbio che nell'ingranaggio perfetto di Slot il protagonista sia stato Mohamed Salah che è rinato dopo aver disputato la stagione peggiore da quando è in Inghilterra con i Reds: 33 reti realizzate e 13 assist in 48 partite (coppe comprese), chiamarlo trascinatore è il minimo. A metà campionato sembrava non essere intenzionato a proseguire con il club ma a quasi 33 anni l'egiziano ha da poco rinnovato il contratto per altri tre anni. " Incredibile. È incredibile vincere la Premier League qui con i tifosi: è qualcosa di speciale. Lo avete visto oggi e lo avete visto in partita", ha dichiarato Salah colmo di gioia ricordando che cinque anni fa il tutto avvenne a porte chiuse a causa del Covid. " È un'esperienza più speciale con i tifosi, ora abbiamo un gruppo diverso e un allenatore diverso. Dimostrare di potercela fare di nuovo è qualcosa di speciale ".

Cosa è andato storto

In una stagione trionfale, in Premier, e con una squadra così forte, non ci si aspettava di certo l'eliminazione di Coppa

d'Inghilterra dal Plymouth (penultimo in Championship) e l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League dal Paris Saint-Germain dopo aver vinto tutte le partite nella fase a girone unico e la gara di andata a Parigi.