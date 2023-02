Spese folli in Premier League: oltre 900 milioni di euro nel mercato invernale

Il calciomercato invernale è stato povero, molto povero per la nostra Serie A, ricco, ricchissimo per la Premier League che in un solo mese ha polverizzato la bellezza di quasi un miliardo di euro (922 milioni per la precisione, 815 milioni di sterline). Di questi, solo 326 sono stati investiti dal Chelsea, con l'affare chiuso in extremis che ha portato il talento del Benfica Enzo Fernandez alla corte di Graham Potter per una cifra record per un centrocampista, 121 milioni di euro. 275 milioni sono stati spesi solo nell'ultimo giorno di calciomercato e se si considera il complessivo della stagione 2022-2023, il totale ammonta alla cifra astronomica di 2,8 miliardi di sterline (3,17 miliardi di euro).

Follie da Premier League

Il solo Chelsea ha speso più di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 messi insieme a testimonianza di come la Premier League sia il campionato con il potere economico più alto di tutti in assoluto. Secondo le cifre diffuse dalla Bbc, aventi come fonte Deloitte, la somma investita solo ieri è superiore dell'83% rispetto al precedente record del calciomercato invernale, che era di 150 milioni di sterline, stabilito nel 2018.

A criticare l'atteggiamento della Premier League ci ha pensato Javier Tebas, numero uno della Liga che ha sentenziato: "Si legge della forza della Premier League, ma non è così. E' una competizione basata sulle perdite milionarie delle società. La maggior parte dei club sono economicamente dopati", il tweet al veleno del numero uno del campionato spagnolo.

Leemos, la "fortaleza" de la @premierleague, pero no es así, es una competición basada en PERDIDAS millonarias de los clubes,(no les basta sus ingresos ordinarios) la mayoría de los clubes estan "dopados económicamente". Javier Gómez Director Corporativo de @laliga lo explica. pic.twitter.com/rIfMOE1pI5 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 1, 2023

Chelsea da record

Come affermato in precedenza, il campione del mondo con l'Argentina Enzo Fernandez è diventato l'acquisto più caro della storia della Premier League, superando il precedente primato stabilito dal Manchester City con Jack Grealish, 115 milioni di euro. Il centrocampista argentino è anche il sesto colpo di mercato in assoluto dietro Neymar, Mbappé, Dembélé, Coutinho e Joao Felix. Il Chelsea, dunque, è stata la società dominante di questo calciomercato e oltre all'ultimo arrivato Fernandez, la società inglese ha investito 70 milioni di euro per Mudryj dello Shakhtar Donetsk, 38 per Badiashile, 35 per Madueke e 30 Malo Gusto. Il giovane Santos e il prestito oneroso di Joao Felix completano il quadro di un mercato invernale a dir poco faraonico.

Ci sono stati altri trasferimenti inaspettati in questa sessione di calciomercato come Joao Cancelo dal Manchester City, in prestito oneroso con riscatto a 70 milioni di euro, al Bayern Monaco o come Jorginho, per soli 14 milioni di euro perché in scadenza di contratto, dal Chelsea ai cugini dell'Arsenal. Ma anche Kamaldeen Sulemana dal Rennesa al Southampton per 25 milioni di euro, Ahmed Jr Traoré dal Sassuolo al Bournemouth per 30 milioni di euro, Weston McKennie dalla Juventus al Leeds in prestito con riscatto a 34,5 milioni di euro. Lukic, dal Torino al Leeds per quasi 10 milioni di euro.