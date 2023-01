Inter, Milan e Juve, nessun colpo sul mercato: ecco chi si è rinforzato

Il calciomercato di "riparazione" si è aperto il 2 gennaio e si è chiuso alle ore 20 di oggi martedì 31 gennaio 2023. A livello europeo si sono verificati alcuni colpi, anche inaspettati, come Joao Cancelo dal Manchester City al Bayern Monaco, mentre in Serie A con pochi soldi da spendere le grandi squadre soprattutto sono state ferme. Zero operazioni in entrata per Atalanta, Inter e Juventus, con operazioni minori per Roma, Lazio, Milan e Napoli. Le piccole squadre si sono invece mosse soprattutto negli ultimi 2-3 giorni di calciomercato con alcune novità.

Le big immobili

L'Inter ha visto agitare le acque del suo mercato tra il 30 e il 31 gennaio con la possibile cessione del separato in casa Skriniar, che invece non si è concretizzata. In caso di partenze anticipata, Marotta e Ausilio avrebbero dovuto portare alla corte di Simone Inzaghi un difensore ma alla fine non è servito. Nemmeno l'Atalanta si è mossa in entrata, ma ha sfoltito la rosa dando Gollini al Napoli, Malinovskyi al Marsiglia, Piccoli e Zortea rispettivamente all'Empoli e al Sassuolo.

Il Milan dopo aver trattato Zaniolo, Ziyech e Sportiello non ha chiuso alcuna trattativa salvo quella per il giovanissimo portiere brasiliano Vasques. In uscita è saltato all'ultimo Bakayoko al Lione. La Juventus ha solo agito in un'uscita con l'addio di McKennie che se dovesse essere riscattato dal Leeds frutterebbe 34,5 milioni di euro nelle casse bianconere.

La Lazio ha chiuso per Luca Pellegrini come colpo last minute, mentre in uscita ha ceduto Kamenovic allo Sparta Praga, Escalante al Cadice e Raul Moro all'Oviedo. La Roma, invece, ha messo praticamente alla porta Zaniolo e ha poi ceduto Villar al Getafe, Vina al Bournemouth e Shomorudov allo Spezia. In entrata Solbakken e il difensore Llorente. Il Napoli capolista, invece, ha puntellato sul ruolo del terzino destro con Bereszynski, mentre come vice Meret si è liberato di Sirigu prendendo Gollini. In uscita, oltre al portiere sardo, Zanoli alla Sampdoria e Contini alla Reggina.

La tabella completa con tutti gli affari del calciomercato invernale 2023



ATALANTA

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: Malinovskyi (Cen, Marsiglia, P), Gollini (Por, Napoli, P), Zortea (Dif, Sassuolo, P), Piccoli (Att, Empoli, P)



BOLOGNA

ACQUISTI: Kyriakopoulos (Dif, Sassuolo, P)

CESSIONI: Juwara (Att, Odense, P), Kasius (Dif, Rapid Vienna, D), Vignato (Cen, Bologna, P)



CREMONESE

ACQUISTI: A. Ferrari (Dif, Sampdoria, P), Benassi (Cen, Fiorentina, P), Galdames (Cen, Genoa, P)

CESSIONI: Baez (Att, Frosinone, D), Ascacibar (Cen, Hertha, FP), Radu (Por, Inter, FP), Escalante (Cen, Lazio, FP), Zanimacchia (Att, Parma, P)



EMPOLI

ACQUISTI: Caputo (Att, Sampdoria, P), Piccoli (Att, Atalanta, P), Vignato (Cen, Bologna, P)

CESSIONI: Lammers (Att, Sampdoria, P), Crociata (Cen, Cittadella, P), Ekong (Att, Perugia, P), Bajrami (Cen, Sassuolo, P)



FIORENTINA

ACQUISTI: Sirigu (Por, Napoli, D), Brekalo (Att, Wolfsburg, D)

CESSIONI: Maleh (Cen, Lecce, P), Zurkowski (Cen, Spezia, D), Benassi (Cen, Cremonese, P)



INTER

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: F. Carboni (Cen, Monza, P), Radu (Por, Auxerre, P)

JUVENTUS

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: McKennie (Cen, Leeds, P)



LAZIO

ACQUISTI: Luca Pellegrini (Dif, Juventus, P)

CESSIONI: Kamenovic (Dif, Sparta Praga, P), Escalante (Cen, Cadice, P), Raul Moro (Att, Oviedo, P)

LECCE

ACQUISTI: Maleh (Cen, Fiorentina, P), Cassandro (Dif, Cittadella, D), Ceccaroni (Dif, Venezia, P)

CESSIONI: Bistrovic (Cen, CSKA Mosca, FP), Cetin (Dif, Verona, FP), Björkengren (Cen, Lecce, P), Rodriguez (Att, Brescia, P)



MILAN

ACQUISTI: Vasquez (Por, Club Guaranì, D)

CESSIONI: nessuno

MONZA

ACQUISTI: F. Carboni (Cen, Inter, P)

CESSIONI: Siatounis (Cen, Virtus Entella, D), Rigoni (Cen, S), Scozzarella (Cen, S), Molina (Cen, Bari, D)



NAPOLI

ACQUISTI: Bereszynski (Dif, Sampdoria, P), Gollini (Por, Atalanta, P)

CESSIONI: Zanoli (Dif, Sampdoria, P), Contini (Por, Reggina, P), Sirigu (Por, Fiorentina, D)



ROMA

ACQUISTI: Solbakken (Att, Bodo Glimt, D), Diego Llorente (Dif, Leeds, P)

CESSIONI: Villar (Cen, Getafe, P), Shomurodov (Att, Spezia, P), Viña (Dif, Bournemouth, P)



SALERNITANA

ACQUISTI: Ochoa (Por, S), Nicolussi Caviglia (Cen, Juventus, P), Troost-Ekong (Dif, Watford, P), Crnigoj (Cen, Venezia, P)

CESSIONI: Micai (Por, Cosenza, D), Capezzi (Cen, Perugia, D)



SAMPDORIA

ACQUISTI: Lammers (Att, Empoli, P), Nuytinck (Dif, Udinese, D), Zanoli (Dif, Napoli, P), Turk (Por, Reggiana, P), Cuisance (Cen, Venezia, P), Gunter (Dif, Verona, P), Ilkhan (Cen, Torino, P)

CESSIONI: Caputo (Att, Empoli, P), A. Ferrari (Dif, Cremonese, P), Bereszynski (Dif, Napoli, P), Villar (Cen, Roma, FP), Contini (Por, Napoli, FP), Verre (Cen, Palermo, P)



SASSUOLO

ACQUISTI: Zortea (Dif, Atalanta, P), Bajrami (Cen, Empoli, P)

CESSIONI; nessuna



SPEZIA

ACQUISTI: Joao Moutinho (Dif, Orlando, D), Esposito (Cen, SPAL, D), Zurkowski (Cen, Fiorentina, D), Cipot (Cen, NS Mura, D), Krollis (Att, Valmiera, D), Marchetti (Por, S), Wisniewski (Dif, Venezia, D), Shomurodov (Att, Roma, P)

CESSIONI: Leandro Sanca (Att, Famalicão, P), Nguiamba (Cen, Jagiellonia, P), Sher (Cen, Groningen, P), Stijepovic (Cen, NS Mura, D),



TORINO

ACQUISTI: Ilic (Cen, Verona, P), Gravillon (Dif, Reims, P), Ronaldo Vieira (Cen, Sampdoria, P)

CESSIONI: Edera (Att, Pordenone, D), Lukic (Cen, Fulham, D)



UDINESE

ACQUISTI: Sekou Diawara (Att, Genk, D), Thauvin (Att, S)

CESSIONI: Nuytinck (Dif, Sampdoria, D), Jajalo (Cen, Venezia, D), Matheus Martins (Att, Watford, P), Makengo (Cen, Lorient, D)



VERONA

ACQUISTI: Braaf (Att, Borussia Dortmund, P), Zeefuik (Dif, Hertha Berlino, P), Ngonge (Att, Groningen, D), Duda (Cen, Colonia, P), Gaich (Att, CSKA Mosca, P), Abildgaard (Cen, Rubin Kazan, D)

CESSIONI: Cortinovis (Cen, Cosenza, P), Cetin (Dif, Adana Demirspor, P), Praszelik (Cen, Cosenza, P), Ilic (Cen, Torino, P), Chiesa (Por, Mantova, P), Gunter (Dif, Sampdoria, P), Piccoli (Att, Atalanta, FP), Hongla (Dif, Valladolid, P)