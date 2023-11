Presenta il certificato medico ma va in vacanza: Germania licenzia ct della nazionale femminile

La Germania femminile cambia guida tecnica in panchina, un avvicendamento che sta facendo molto discutere nelle ultime ore. La Federcalcio tedesca ha annunciato sul proprio sito di aver rescisso con effetto immediato il contratto della ct della nazionale femminile, Martina Voss-Tecklenburg.

Il motivo? L'allenatrice aveva presentato certificati medici per saltare la conferenza stampa post mondiali al rientro in patria ma poi era emerso che nello stesso periodo aveva tenuto conferenze a pagamento ed era andata in vacanza. La sua parabola aveva preso una fase discendente dopo il deludente mondiale dell'estate scorsa con eliminazione nella fase a gironi. Un'onta per una selezione storicamente protagonista anche nel calcio femminile.

Der DFB und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beenden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Das ist das Ergebnis eines gemeinsamen Treffens am gestrigen Freitag, dem die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co KG heute zugestimmt haben. pic.twitter.com/UeEKyDByRB — DFB-Frauen (@DFB_Frauen) November 4, 2023

Il caso

La 55enne Voss-Tecklenburg era già in ferie, con l'interim affidato da inizio mese a Horst Hrubesch, ricorda l'agenzia tedesca Dpa. L'ultima volta che aveva allenato la nazionale era stato nell'estate scorsa, in occasione dell'eliminazione già nel girone della prima fase dei Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, la prima nella storia della nazionale femminile tedesca. In seguito l'allenatrice "si era data malata ed è stata recentemente in vacanza", scrive la Dpa ricordando che erano state causa di "irritazione" le conferenze di argomento non calcistico tenute "durante il suo periodo di ferie", prese mentre avrebbe dovuto invece analizzare le sconfitte che hanno portato alla storica esclusione dal Mondiale.

Il permesso per malattia era stato spiegato dal marito-portavoce in maniera ufficiosa con un "esaurimento", fa sapere il sito dell'emittente Ntv precisando che le "conferenze, probabilmente retribuite", erano state tenute a "congressi di dentisti" per l'Associazione federale delle costruzioni prefabbricate tedesche". Nel mese di ottobre si era diffuso il malcontento della squadra quando la stella della nazionale Lena Oberdorf aveva detto che le decisioni dell'allenatore "sollevano alcuni punti interrogativi per me". "Avrei desiderato qualcosa di diverso. Ad esempio, prima avessimo chiarito cosa è successo ai Mondiali e poi lei sarebbe potuta andare in vacanza".

In assenza di Voss-Tecklenburg, la Germania è stata guidata dall'allenatore ad interim Horst Hrubesch, vincendo due volte e perdendo una delle tre partite della Nations League. Eppure la ct, che aveva assunto la guida della nazionale nel 2018 come successore proprio di Hrubesch, l'aveva portata alla finale degli Europei dello scorso anno perdendo per 2-1 contro le padrone di casa dell'Inghilterra alla fine di un torneo che aveva creato euforia in Germania. Invece ai Mondiali di Francia del 2019 la nazionale tedesca si era fermata ai quarti di finale contro la Svezia mancando così la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo.