Psg da rifare: addio Messi e (forse) pure a Mbappé

Via Messi e forse anche Mbappé: il Psg si guarda intorno e scopre che, chissà, dovrà rifare mezza squadra. E se l'addio dell'argentino era nell'aria, quello del fuoriclasse francese rischia di essere difficile da assorbire. Eppure, secondo L'Equipe, Mbappé avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con i parigini in scadenza nel 2024. Aveva un'opzione da esercitare per allungarlo ulteriormente fino al 2025, ma sembrerebbe intenzionato a non farlo. Per tale motivo il Psg adesso sarebbe davanti a un bivio: perdere il suo miglior giocatore a zero oppure provare a monetizzare?

In questo secondo caso non è che ci siano tanti club con un portafoglio abbastanza robusto per accontentare le pretese di Mbappé, che solo per questa stagione prende 72 milioni di euro e andrà in crescendo per un totale di 630 dopo il rinnovo dello scorso ottobre con robusto bonus sia alla firma che per ogni stagione «extra» passata sotto la Tour Eiffel.

Real Madrid al solito in prima fila, come era successo nell'estate del 2021 quanto il trasferimento era a un passo, realmente: Mbappé è un vecchio pallino dei blancos che devono urgentemente rinnovare il loro parco attaccanti peraltro, con Benzema che va per i 36 anni. A Parigi comunque si prevede un estate calda.