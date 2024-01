Condanna a 8 mesi per i post anti Israele: stangata contro il calciatore del Nizza

Youcef Atal, terzino destro del Nizza e dell'Algeria, è stato condannato a otto mesi di reclusione (con sospensione della pena) ed a una multa di 45mila euro per aver condiviso un video che invocava "una giornata nera per gli ebrei" nel conflitto tra Israele e Hamas. Accusato di istigazione all'odio per motivi religiosi, dovrà pubblicare a proprie spese la sentenza di condanna sul quotidiano locale Nice-Matin e sul quotidiano Le Monde. Nel processo iniziato il 18 dicembre l'accusa aveva chiesto dieci mesi di reclusione e 45mila euro di multa, oltre alla pubblicazione della sentenza per un mese sulla home page dell'account Instagram del giocatore, che supera i 3,2 milioni di iscritti.

Il caso

Pochi giorni dopo gli attacchi del 7 ottobre in Israele, il calciatore aveva deciso di utilizzare i suoi profili social per prendere posizione sulla Guerra in Israele. In un post pubblicato sul suo profilo si vedeva lui stesso con una bandiera palestinese con la scritta "Palestina libera". Ma non solo, sempre sul suo account Instagram, aveva condiviso il video di un predicatore islamico, Mahmoud Al Hasanat, che invocava un "giorno nero" per Israele e gli ebrei. A quel punto il Nizza ha deciso di punirlo con provvedimento pesantissimo: ovvero sospensione "fino a nuovo ordine" nonostante le scuse del nazionale algerino, che si era detto "consapevole" di aver sconvolto molte persone.

| BREAKING: OGC Nice suspended Youcef Atal until further notice for posts on social media. pic.twitter.com/LQd6AcVLWx — TTS. (@TransferSector) October 18, 2023

Poco dopo la Commissione disciplinare della Lega ha stabilito uno stop di sette giornate per il difensore a partire dal 31 ottobre. Contemporaneamente la Procura di Nizza ha aperto l'indagine per "apologia di terrorismo" e "incitamento all'odio o alla violenza sulla base di una specifica religione", reputando il messaggio antisemita. Dopo di cui il procedimento giudiziario è andato avanti con l'imputazione mutata in "provocazione all'odio a ragione della religione". Ora la condanna e la multa decise dai giudici.

Chi è Youcef Atal

Classe '96, è al Nizza dal 2018 dopo aver militato con gli algerini del Paradou e poi in Belgio nel Kortrijk. Esterno destro dotato di grande tecnica e velocità è abile sia a giocare come terzino, che come esterno a tutta fascia. Dal 2017 è entrato stabilmente nel giro della nazionale algerina (31 presenze in match ufficiali) compreso il trionfo nella Coppa d’Africa del 2019. In questa stagione, che vede la squadra guidata da Francesco Farioli come la grande rivelazione della Ligue 1, aveva collezionato sei presenze e un gol. L'ultima convocazione con i rossoneri di Francia risale al 7 ottobre scorso, nella trasferta vittoriosa di Metz, qualche giorno prima del "fattaccio".