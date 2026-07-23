Quando gli Azzurri battevano i futuri campioni

La Spagna di De la Fuente è stata nell'ultimo Mondiale una squadra imbattibile, ma c'è chi durante il lunghissimo ciclo del commissario tecnico iberico (13 anni, partendo dall'under-19) è riuscito ametterla ko. Può sembrare incredibile, ma è stata l'Italia, all'Europeo under-21 del 2019. Un torneo disputato in casa nostra, vinto dalla Spagna ma con un'unica macchia, la sconfitta al debutto nella fase a gironi contro gli Azzurrini allenati da Luigi Di Biagio. Finì 3-1 a Bologna, con doppietta di Chiesa e gol su rigore di Lorenzo Pellegrini a ribaltare il vantaggio di Ceballos.

Nella rosa delle giovani Furie Rosse c'erano ben cinque giocatori laureatisi campioni del mondo domenica: il portiere Simón, Fabian Ruiz, Merino, Dani Olmo e Oyarzabal.

Dall'altra parte l'Italia aveva di fatto l'ossatura dell'attuale nazionale: Dimarco, Mancini, gli autori dei gol Chiesa e Pellegrini più Kean e a disposizione addirittura Bastoni, Tonali e Locatelli. Curioso anche che nonostante la vittoria gli Azzurrini finirono eliminati ai gironi per differenza-reti a discapito proprio della Spagna, per colpa di uno 0-1 con la modesta Polonia. Fossimo andati avanti noi, chissà.

Resta il dato che la nostra nazionale di oggi, che nel frattempo ha sì vinto l'Europeo nel 2021 ma ha mancato ancora la qualificazione al Mondiale, quella Spagna l'aveva battuta. Certo, Lamine Yamal e Cubarsì avevano appena 12 anni: tuttavia l'evoluzione in senso opposto è stata evidente.

Merito anche del commissario tecnico che nel frattempo ha modellato un gruppo cresciuto con lui, aggiungendo piano piano altri calciatori della vecchia guardia e trovando soprattutto altri divenuti imprescindibili. A noi non resta che leccarci le ferite e provare, chissà, a prendere ispirazione da una squadra che in realtà avevamo battuto, in modo effimero.