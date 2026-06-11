Quando eravamo Mundial. Gli azzurri se la (ri)giocano

«Partiti...», avrebbe cominciato così Bruno Pizzul la sua telecronaca del mondiale che comincia stasera nello stadio Azteca di Citta del Messico con il «El Tricolor» in campo contro il Sudafrica. Partiti, ma ancora un volta (la terza) senza gli azzurri, senza notti magiche, senza Pablito, senza Totò, la pipa del «Vecio», Lippi, Vicini... Senza i «nostri», insomma. Ma un mondiale resta un mondiale anche se l'Italia non c'è. Va vissuto, seguito magari giocato. Il gioco è quello di «Romanzo di Formazioni» un video-podcast che fa incontrare calcio e libri a dispetto di chi pensa che football e letteratura siano mondi lontanissimi e incomunicabili.

Un «format», come si dice oggi, collaudato visto che l'idea di Federico Frascherelli, filmaker, e Gino Cervi, editor e scrittore, dall'agosto 2024 sulla propria pagina di YouTube ha pubblicato oltre 40 puntate. Semplice, così pare: si invita un ospite che schiera la sua formazione di scrittori più un «jolly» che può essere un artista, un musicista o altro ancora. Il tutto finisce su tavolo da Subbuteo con le figurine degli scrittori-calciatori che suggeriscono chiacchiere in libertà, trame di gioco, trame di romanzi e colpi di scena. Su questa falsariga nasce «Quando eravamo Mundial», un ciclo di quattro live-podcast per quattro indimenticabili partite della nostra nazionale: Italia-Germania 4-3 a Messico 1970; Italia-Brasile 3-2 a Spagna 1982; Italia-Argentina 4-5 a Italia 1990; e Italia-Brasile 2-3 a USA 1994. Gli invitati schiereranno una squadra non soltanto letteraria. Le «convocazioni» pescano dall'attualità quella stagione, cioè dalla politica, dal costume, dalla cronaca, dalla cultura in generale. La carta Jolly, per questa edizione «Mundial» sarà non un artista ma un campione che era in campo nelle storiche partite riproposte. I quattro live-podcast si svolgeranno nel cortile della Biblioteca dello Sport (via Federico Confalonieri,3) e alla Centrale dell'Acqua (piazza Diocleziano 5). Giovedì 18 giugno Gianfelice Facchetti, attore e autore teatrale, rigiocherà Italia-Brasile di Spagna 1982. La settimana dopo (il 25 giugno) Licia Granello, giornalista e scrittrice, scenderà in campo sempre con Italia-Brasile ma questa volta rivivendo la sfortunata finale di Usa 1994. Lunedì 29 giugno Gianni Montieri, poeta, scrittore e traduttore, giocherà con Italia-Argentina di Italia '90 e giovedì 9 luglio Elio Franzini, filosofo, Presidente di MM spa, rimetterà in campo Italia-Germania 4 a 3, quella di Messico 1970 .