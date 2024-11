Quegli occhiali super tecnologici per rendere il Bernabeu infinito ed eterno

Real Madrid (Instagram)

A Madrid sono già nell’anno tremila. Dico della squadra di football, la più illustre al mondo. Florentino Perez ha illustrato, agli oltre novantamila soci del club, che è in corso una trattativa con Apple per la creazione di un paio di occhiali super-tecnologici che dovrebbero permettere di poter seguire le partite del Real nel Bernabeu, in qualunque posto del mondo come se ci si trovasse all’interno dello stadio.

Siamo in fantascienza? No, il progetto è serio, in fase avanzata, la sua realizzazione potrebbe portare ad un “Bernabeu infinito, eterno”, aggiungo mondiale, universale, con la visione in diretta delle partite, immersi in un mondo che non è virtuale ma che, con la tecnologia allo studio di Apple, cambierà la storia del tifo con effetti incredibili anche nel mercato della pubblicità.