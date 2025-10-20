Quei tecnici sbagliati che tornano sempre in panchina

Detto senza estremismi ma solo tenendo conto della statistica: in testa al campionato francese e portoghese ci sono Marsiglia e Porto, le squadre di De Zerbi e Farioli (quest’ultimo con 7 vittorie e un pareggio), ed Enzo Maresca – dopo aver vinto il Mondiale per Club – sta riportando il Chelsea nelle posizioni che contano il Premier League. Tecnici “molto cool” e per questo non adatti per la Serie A, sostiene qualcuno. Eppure…

Nell’attesa di trovare una soluzione al mistero ne proponiamo un altro, e per non piangerci sempre addosso l’esempio non è italiano. Parliamo di Ange Postecoglu, allenatore appena silurato dal Nottingham Forest dopo 39 giorni (sei pareggi e due sconfitte) e ad 10 minuti di distanza dall’ultimo ko avvenuto sabato. L’ex giocatore di football australiano (da lì viene) improvvisamente è diventato in paio d’anni fa chic per alcuni successi dall’altra parte del mondo. Per questo è stato ingaggiato dal Tottenham, che dopo il suo passaggio - più per la vittoria dell’Europa League - viene ricordato per cosa disse di lui un suo giocatore: “È bravissimo, peccato però che per lui la difesa non esista”. E infatti l’anno scorso gli Spurs hanno chiuso la Premier al diciassettesimo posto con 22 partite perse.

Nonostante questo, il Forest l’ha chiamato per rimediare a un inizio di campionato disastroso. Risultato: è diventato più disastroso. Voi direte: rubare sempre ai ricchi (che pagano) per dare ai poveri nel calcio non funziona, soprattutto dalle parti di Robin Hood.

Ma la verità e che possiamo scommettere che Postecoglu troverà presto un’altra panchina, così come che De Zerbi, Farioli e Maresca troveranno qui da noi sempre qualcuno a giudicarli con il nasino all’insù. D’altronde ieri un tecnico di una big ha giustificato la sconfitta della sua squadra dicendo “abbiamo trovato di fronte una squadra organizzata”. Risulta che alleni ancora in Italia.