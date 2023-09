Rapina choc nella tenuta di Sergio Ramos a Siviglia: in casa c'erano i 4 figli

Per fortuna la vicenda si è conclusa solo con un grande spavento, ma di sicuro Sergio Ramos non potrà mai dimenticare cosa è accaduto proprio mentre si trovava in campo, impegnato con la maglia del Siviglia nel match valevole per il primo turno di Champions League contro il Lens.

La tenuta di famiglia, in cui oltre all'ex difensore del Real Madrid vivono la moglie, la giornalista e conduttrice televisiva Pilar Rubio, e i quattro figli della coppia, è stata infatti presa di mira da una banda di rapinatori. Stando a quanto riportato dal portale Abc de Sevilla, l'episodio si è verificato appena una settimana fa, mercoledì 20 settembre. Il roccioso difensore originario di Camas era impegnato nel primo match della fase a gironi della Champions League 2023/2024: a fronteggiarsi allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il Siviglia e il Lens. Siviglia che, dopo l'addio al Paris Saint-Germain avvenuto alla naturale scadenza del contratto, da questa estate è tornata ad essere ancora una volta la casa del 37enne.

Proprio durante lo svolgimento della partita, che si sarebbe poi conclusa col risultato di 1-1 per effetto delle reti messe a segno da Lucas Ocampos al minuto 9 per il Siviglia e da Angelo Fulgini al minuto 24 per il Lens, nella fattoria La Alegría, a Bollullos de la Mitación, i figli del calciatore hanno vissuto attimi di paura. Oltre al padre, impegnato nel match di Champions, in quel momento da casa mancava anche la madre dei bambini, la giornalista e conduttrice televisiva Pilar Rubio, lontana da Siviglia per questioni professionali. I rapinatori hanno fatto irruzione nella villa durante la tarda serata di mercoledì 20 settembre: in quel momento i quattro figli della coppia si trovavano in compagnia delle loro tutrici, due secondo quanto riferito dalla Abc de Sevilla.

Per fortuna, anche se non sono stati ancora forniti precisi dettagli sulla vicenda, essendo le indagini tuttora in corso, tutto si è concluso solo con un grande spavento, e né i bimbi né le tate hanno riportato lesioni. L'agenzia Efe riferisce che sul caso stanno operando gli uomini della Polizia Giudiziaria e che i rapinatori si sarebbero allontanati con un bel bottino composto da orologi di lusso, gioielli, abiti griffati e contanti, senza tuttavia specificare l'importo complessivo.

Non si tratta del primo episodio del genere per Sergio Ramos: nel 2012 alcuni malviventi presero di mira la sua abitazione sita nell'esclusivo quartiere madrileno di Conde Orgaz, anche se, vista la presenza in casa del calciatore e di suo fratello René, dovettero fuggire senza portarsi via nulla.