Retegui colpito dai tifosi della Salernitana: ecco cosa è successo

Mateo Retegui è tornato al gol nella vittoria esterna del Genoa, che vince in rimonta all'Arechi contro la Salernitana e centra il sesto risultato utile di fila.

Dopo aver trovato il gol dell'1-1 al 12', l'attaccante italo-argentino è stato colpito da un oggetto piovuto dagli spalti. La punta esulta con i compagni, poi uno snack lanciato dai tifosi granata lo colpisce alla testa. A quel punto si getta un attimo a terra, senza capire cosa gli sia successo. Subito dopo, senza fare polemica, si rialza e corre verso il centrocampo, facendo cenno alla propria panchina che non ci sono problemi. La merendina (una barretta energetica) viene raccolta dal centrocampista rossoblù Kevin Strootman che, provocatoriamente, la mangia. E solo uno degli oggetti lanciati da dietro la porta.

Retegui colpito da uno snack lanciato dagli spalti

Strootman raccoglie e mangia #SalernitanaGenoa #DAZN pic.twitter.com/LDi04cdhoK — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 21, 2024

Dagli spalti dell'Arechi a un certo punto è piovuto anche un sasso, poi raccolto dall'arbitro Daniele Orsato. Nel frattempo l’arbitro Orsato, inquadrato dalle telecamere di DAZN, corre verso il quarto uomo consegnando una pietra triangolare raccolta dal terreno di gioco. Lanciata evidentemente insieme allo snack dalla curva dei tifosi granata. Per fortuna il sasso, ben più pericoloso della merendina, non ha colpito nessuno.

Lancio di oggetti a Salerno dopo il pari di #Retegui



‼️#Orsato consegna tutto al quarto ufficiale#SalernitanaGenoa pic.twitter.com/nEwvhCYqmZ — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 21, 2024

La partita

La Salernitana non riesce a sollevarsi dall'ultimo posto in classifica neanche nel 21° turno di Serie A: con il Genoa ospite all'Arechi finisce 1-2, 12 i punti in campionato e ora la panchina di Pippo Inzaghi traballa. I liguri invece passano all'undicesimo posto in classifica con gli stessi punti del Monza, dodicesimo a 25, oggi fermato da un sorprendente Empoli vittorioso per 3-0. Padroni di casa in vantaggio dal secondo minuto di gioco grazie alla rete lampo di Martegani servito da Bradaric. Pronto il recupero degli ospiti che replicano con Retegui al 13' su assist di Badelj. Provano a tornare in vantaggio i granata campani con Candreva al 25', palla fuori.

Vittoria all’Arechi!



Reti rossoblù di Mateo e Albert



FT: #SalernitanaGenoa pic.twitter.com/3eWPRCqoFz — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 21, 2024

Al 32' Martinez para un gran tiro di Simy, due minuti dopo gli ospiti ci provano con Retegui di testa e anche qui parata, stavolta di Ochoa. Un minuto di recupero, durante il quale Martinez nega la seconda rete salernitana a Maggiore. Nella ripresa Lovato, per ostacolare Retegui, tocca in area la palla con il braccio, rigore concesso dopo revisione Var e trasforma Gudmundsson: il Genoa trova il vantaggio al 57'. Una punizione battuta da Candreva potrebbe riequilibrare il risultato ma la palla prende la traversa ed è il 62'. Nel finale i ritmi calano e non succede molto altro, il Grifone difende bene il vantaggio e si mette in tasca tre punti pesanti.