"Da Riad al Var oggi. Mi sto arrabbiando"

«Ci manca un rigore», sentenzia Thuram, «che non ha visto neanche il Var. Quando giochi per l'Inter non puoi accontentarti di un pareggio». Due punti persi, insomma, più che uno guadagnato. Lo dice anche con lo sguardo lo stesso Simone Inzaghi, mentre commenta a caldo l'1-1 che gli ha risparmiato il terzo derby perso in stagione, dopo 3 gol annullati, 3 pali e quel rigore contestato per il contatto fra Thuram e Pavlovic: «Nei 95 minuti avremmo meritato più del pari, avevamo la partita in mano. C'era un rigore clamoroso non dato, inizialmente non l'avevo visto. È impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l'arbitro non veda perché arriva Theo, ma chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro.

Comincio ad arrabbiarmi. Riad, Bologna, Lecce, Empoli: sono 5 o 6 episodi, si può andare oltre ma è giusto dirlo. C'è rammarico, ma la squadra mi è piaciuta». Infine ammette le difficoltà: «Giocare con il Milan non è facile».