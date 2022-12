"Rischio esclusione da campionato e coppe". Cosa rivela la relazione finanziaria della Juve

Sono giorni difficili per Juventus, dopo l'addio di Andrea Agnelli e l'arrivo delle richieste di rinvio a giudizio. Proprio nella giornata di lunedì è stato pubblicato un documento riguardante la relazione finanziaria al 30 giugno 2022, riapprovata a dicembre.

Tra i rischi potenziali legati alle controversie è emersa la possibilità di "sanzioni, esclusione o limitazione all'accesso alle competizioni sportive" dell'Uefa, "in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo" alla Superlega ma anche a "nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee" in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa.

La relazione finanziaria, come avviene sempre in questo tipo di documento, riporta i rischi potenziali per informare il mercato. La società indica comunque che "la Juventus resta convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry".

Nonostante ciò - nel capitolo dedicato ai rischi dalle controversie in corso - la società "rimane esposta a potenziali impatti negativi, anche significativi, sulla reputazione nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'emittente e del gruppo".

I rilievi sul bilancio

Intanto la società di revisione Deloitte & Touche ha reso nota la relazione di revisione sul progetto di bilancio della Juventus, una relazione in cui sottolinea in particolare due passaggi: un "giudizio con rilievi" riguardo alle manovre stipendi e il tema di un debito da 3 milioni con l'Atalanta non contabilizzato. La Juve ha risposto ai revisori dei conti bianconeri.

Nella nota il club bianconero afferma che "i rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti".