Rocchi: rossi giusti alla Lazio. Pulisic, gol buono

Antonio Zappi presidente dell'Aia ed Emanuele Marchesi consigliere sono stati rinviati a giudizio dalla procura federale della Federcalcio «per presunte pressioni legate al cambio dei vertici degli organi tecnici di serie C e serie D»: l'estate scorsa Ciampi e Pizzi furono sostituiti da Orsato e Braschi. In una nota il presidente dell'Aia, che andrà al processo sportivo nel mese di gennaio 2026, ha ribadito «la propria totale estraneità agli

addebiti e rivendicato la legittimità del proprio operato». Da segnalare che prima della conclusione delle indagini, Zappi ha chiesto di essere ammesso al patteggiamento negato sia dall'ufficio di Chiné che dalla procura del Coni (spiegazione: perché una eventuale squalifica lo spingerebbe a decadere per via di una precedente inibizione di 10 mesi).

La settimana calda degli arbitri si è aperta con il designatore Rocchi che ha riconosciuto l'errore di Crezzini in Milan-Sassuolo sul gol tolto a Pulisic e confermato invece il giusto intervento sul rigore reclamato da Cheddira oltre che il doppio rosso dei laziali a Parma.