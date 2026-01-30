Roma agli ottavi. Il Bologna vince ma va ai playoff

La Roma già agli ottavi di finale, il Bologna ai playoff da testa di serie ma con tanti rimpianti. L'ultimo turno della prima fase di Europa League regala i verdetti per le squadre di Gasperini (ottava con 16 punti) e Italiano (decima con 15). Oggi nell'urna per il sorteggio degli spareggi di febbraio (ore 13, Sky) ci saranno quindi solo gli emiliani che avranno come possibili avversarie i croati della Dinamo Zagabria o i norvegesi del Brann. La Roma rientrerà invece in gioco a marzo, dove potrebbe ritrovare negli ottavi proprio il Bologna, finito nella sua parte del tabellone.

Gasperini è arrivato ad Atene per la sfida contro il Panathinaikos in piena emergenza (otto indisponibili più Dybala che si è fermato alla vigilia). In più dopo 15 minuti il rosso diretto a Mancini deciso dal Var. I giallorossi hanno retto per quasi un'ora subendo, dopo un pasticcio collettivo tra Gollini, Pisilli e Ghilardi, la rete di Taborda. Poi all'80' il pari in tuffo di testa di Ziolkowski (foto) che ha salvato l'ottavo posto.

Il Bologna, sul neutro di Backa Topola (Serbia), ha battuto gli israeliani del Maccabi Tel Aviv per 3-0 con i gol di Rowe, Orsolini e Pobega, un largo successo che però non ha consentito ai felsinei di conquistare la Top8.