La Roma crolla a Bilbao e saluta l'Europa League. Alla Lazio basta un pari per volare ai quarti

Ascolta ora 00:00 00:00

Missione fallita per la Roma che crolla contro l'Athletic Bilbao e vede spezzati i sogni di gloria, mentre la Lazio pur soffrendo all'Olimpico continua la sua corsa in Europa League approdando ai quarti. L'Italia va avanti solo con i biancocelesti che, forti del 2-1 dell'andata in terra ceca, rimediano allo svantaggio iniziale contro il Viktoria Plzen trovando con Romagnoli il pareggio riparatore dell'1-1 che consente alla squadra di Baroni di continuare la sua corsa e affrontare nel prossimo turno i norvegesi del Bodo/Glimt.

Athletic Bilbao-Roma 3-1

Amara l'uscita di scena per 3-1 dei giallorossi di Ranieri che si sono complicati subito una serata già difficile per l'espulsione dopo appena 12' di Hummels per un fallo da ultimo uomo. Un episodio determinante che ha condizionato di fatto l'intero match che la Roma ha provato ad affrontare con cuore e coraggio per poi sciogliersi lentamente, senza trovare più energie fisiche e nervose. Il gol del vantaggio basco all'ultimo minuto del primo tempo con Nico Williams ha di fatto indirizzato la sfida e nella ripresa, nonostante gli inserimenti di forze fresche, la Roma non è riuscita a contenere gli assalti dei baschi andati a segno prima con Berchiche al 68', abile a sfruttare un corner, e poi ancora con Nico Williams quando ormai la Roma era sulle ginocchia. L'Athletic, che non approdava ai quarti di una competizione europea dal 2016, può così continuare ad inseguire il sogno della finale che si giocherà proprio nel catino del San Memes.

Lazio-Viktoria Plzen 1-1

La Lazio soffre, va in svantaggio ma reagisce, trova il gol del pari e avanza ai quarti di finale di Europa League eliminando il Viktoria Plzen. Dopo la vittoria di una settimana fa in Repubblica Ceca ai biaconcelesti basta dunque un pareggio per 1-1 allo stadio Olimpico per arrivare tra le prime otto della seconda competizione europea per club. Nel primo tempo sono diverse le occasioni per entrambe le squadre ma le più pericolose portano la firma del Viktoria Plzen che colpisce prima la traversa con Vydra e poi sfiora il vantaggio negato da un salvataggio miracoloso di Vecino su Durosinmi. Entrambe le opportunità degli ospiti sono però dovute a distrazioni in fase di costruzione dei biancocelesti che ad inizio ripresa subiscono la rete del Plzen con Sulc al 52'.

Servono gli ingressi di Dia e di Lazzari al posto di Castellanos e Tavares per far cambiare volto alla Lazio che al 77' con Romagnoli trova il pareggio che li proietta ai quarti. Ora la squadra di Baroni affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, vincitori sull'Olympiacos nel doppio confronto. Andata il 10 aprile e ritorno una settimana dopo.