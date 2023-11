Roma-Lecce: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

La Roma di José Mourinho vuole tornare subito alla vittoria dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo dell'Inter, non nel risultato ma nel gioco decisamente inesistente. Di fronte però ci sarà l'agguerrito Lecce di Roberto D'Aversa che andrà a fare battaglia anche all'Olimpico. Alla vigilia il tecnico portoghese ha parlato di due rientri importanti: Renato e Paulo Dybala: "Loro due tornano in squadra, ma non sono in condizioni ottimali. Secondo il dipartimento medico e i preparatori senza rischio. Ed è quello che abbiamo bisogno di sentire, anche per loro che hanno la fiducia sufficiente per stare in campo. Ci possono dare una mano, tutti gli altri che sono fuori restano fuori".

Il tecnico portoghese ha poi continuato la sua crociata sul tema infortuni: "Non voglio entrare nella critica e nei piani per il futuro, quando dici che mancano cinque titolari non sono tanti. Io dico se mancano cinque titolari all’Inter ce ne sono altri cinque, e anche al Milan, alla Juve, all’Atalanta e alla Fiorentina. Noi non ce li abbiamo. Un giocatore infortunato è diverso da uno che ha una storia clinica, che è quello che ha problemi fisici che si ripetono nel tempo; sono due cose completamente diverse"

Infine, lo Special One si è mostrato molto critico anche sul tema campionato (l'aveva già fatto alla vigilia di Inter-Roma dove chiedeva di giocare il lunedì e non la domenica avendo giocato di giovedì in Europa League). "Sappiamo prima dell'inizio del campionato il numero di partite che giochiamo. Ci sono squadre che hanno più potenziale per fare tutto questo, altre che ne hanno meno. Noi parliamo del calendario, ma dall'inizio del campionato, non per la prima volta dopo il ko con l'Inter. Io capisco che nel calcio c'è tanta gente che è arrivata con il paracadute, non è il loro mondo. Vengono per status, per politica, per un bell'abito".

Qui Roma

Kumbulla, Abraham, Pellegrini, Smalling, Spinazzola sono gli indisponibili e contro il Lecce mancherà anche Paredes squalificato. Dybala tornerà come Sanches ma partirà dalla panchina. Rui Patricio in porta, difesa a tre con; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen e Zalewski sugli esterni con Bove, Cristante, Aouar in mezzo al campo. In attacco Belotti, e Lukaku che vuole il riscatto dopo la scena muta, sua e della Roma, di San Siro.

Qui Lecce

Il Lecce ha 13 punti in classifica, uno solo in meno della Roma e fino a questo momento è stato una delle rivelazioni del campionato con prestazioni di qualità. Due sole defezioni: Dermaku e Corfitzen, per il resto D'Aversa potrà contare su tutti i titolari. Davanti a Falcone ci saranno Gendrey a destra, Pongracic, Baschirotto in mezzo e Gallo a sinistra; Kaba, Ramadani, Rafia a metà campo con Almqvist, Krstovic e Banda nel tridente.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Roma Lecce sarà in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico e sarà possibile assistere alla partita su Dazn, canale 214. Ci sono però anche altre modalità di visione: la prima è connettersi all'app da smart tv di ultima generazione. L'altra è connettersi alla piattaforma da Playstation o Xbox. Infine si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D'Aversa