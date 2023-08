Roma-Lukaku, è fatta: ecco le cifre dell'accordo

Romelu Lukaku è praticamente un giocatore della Roma: manca solo l'ufficialità ma l'affare è stato ormai definito tra tutte le parti in causa. Il belga sbarcherà nella Capitale con un contratto annuale in prestito secco, oneroso, da 5,8 milioni die uro più bonus con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti (circa 4 milioni di euro in meno rispetto a quanto percepiva al Chelsea che alla fine si è dovuto accontentare di prestare per un'altra stagione un calciatore che ha ancora un lungo contratto in essere fino al 30 giugno del 2026 e che a metà luglio sembrava ormai destinato all'Inter (e in quel caso nelle casse dei Blues sarebbero entrati 35 milioni di euro più 5 di bonus).

Mancano soltanto le firme che arriveranno presumibilmente nella giornata di domani ma già domani Big Rom sbarcherà in Italia per le visite mediche e per mettersi a disposizione di José Mourinho che conta di buttarlo già nella mischia nella sfida di venerdì 1° settembre contro il Milan di Stefano Pioli a cui il belga ha già fatto male in più di una circostanza nei derby con l'Inter. La famiglia Friedkin e Thiago Pinto alla fine hanno accontentato il tecnico portoghese che avrà la sua punta di diamante che formerà una coppia sfavillante con Paulo Dybala (e pensare che questa doveva essere la coppia dell'Inter solo un anno fa).

Rilancio o ridimensionamento?

Per la Roma il colpo Lukaku sta già facendo sognare i tifosi che sognano lo scudetto anche se è ancora presto per fare voli pindarici. Per il club giallorosso è una grande operazione visto che il belga arriva in giallorosso ad una cifra contenuta. A perderci è sicuramente, al momento, il Chelsea che non monetizza dalla cessione del suo giocatore ma anche lo stesso belga che non giocherà la Champions League (cosa che avrebbe potuto fare all'Inter) e che, sulla carta, sembra aver fatto un piccolo passo indietro.

La Roma aveva bisogno di un attaccante forte e di peso e alla fine ha colto l'occasione giusta sul finire del calciomercato ma la sensazione è che per Big Rom la scelta di sbarcare nella Capitale sia un po' un ripiego visto come sono naufragate le trattative per andare all'Inter prima e alla Juventus poi. Il belga è stato poi offerto ad altri club ricevendo sempre una risposta negativa (il Milan ad esempio). L'Arabia non ha mai stuzzicato l'ex Manchester United e Chelsea che alla fine ha accettato di ridursi ancora una volta lo stipendio per approdare in giallorosso dove ritroverà quel Mourinho che l'ha già allenato, anche se per poco, nel 2013 al Chelsea quando Lukaku aveva solo 20 anni.