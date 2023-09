Roma, Mourinho è a rischio? Ecco cosa può succedere

José Mourinho e la Roma potrebbero dirsi addio già in questa stagione nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno del 2024? L'avvio stentato in campionato dei giallorossi, che hanno collezionato due sconfitte contro Verona e Milan e un pareggio contro la Salernitana, hanno un po' agitato i tifosi che iniziano ad avere timore sul fatto che lo Special One ce la faccia a riportare in Champions League la Roma. Anche l'atteggiamento del tecnico portoghese, nervoso e un po' polemico già dal finale della passata stagione, non fa stare tranquilli i supporter giallorossi e proprio questo sta alimentando dubbi e incertezze sul suo futuro nella Capitale. L'ipotesi addio alla panchina della Roma prima del tempo è un'opzione concreta anche per i bookmaker con le quote addirittura dimezzate rispetto all'inizio della stagione sul possibile esonero dello Special One.

Le accuse a Mourinho

L'ambiente giallorosso è stato da sempre molto difficile ma a Mourinho va dato atto di aver fatto cose molte buone in due anni. La vittoria in Conference League ha dato morale e consapevolezza alla squadra che nella passata stagione ha stentato in campionato ma che ha nel contempo raggiunto la finale di Europa League persa contro il Siviglia con tanto di polemiche nei confronti dell'arbitro Taylor. Quest'anno la Roma è partita male, malissimo con un solo punto messo insieme in tre giornate con la critica che imputa al portoghese di non essere riuscito a dare un gioco alla squadra in questi due anni. Accusato di aver iniziato la stagione prendendosela prima con Matic, poi con rispettivamente gli infortunii, il club e l'Uefa, infatti, lo Special One è finito subito sul banco degli imputati per gli scarsi risultati ottenuti nelle prime tre giornate.

La ripresa

La Roma è partita con il piede sbagliato e questo è innegabile, c'è anche da dire che c'è tutto il tempo per recuperare con 35 giornate da disputare, Coppa Italia e Europa League da onorare. Mourinho ha voluto fortemente dei rinforzi che sono puntualmente arrivati: da Renato Sanches a Paredes fino ad arrivare al colpo di fine mercato Romelu Lukaku che in coppia con Paulo Dybala andrà a comporre un duo d'attacco di tutto rispetto, condizione fisica permettendo (soprattutto per l'argentino).

La cosa certa è che il portoghese è abituato a vivere momenti difficili e anche questa volta sarà chiamato a tirare fuori dalle sabbie mobili una squadra che al momento sembra finita nel baratro. Il gioco dovrà sicuramente migliorare ma servirà anche un po' di buona sorte in più sulla questione infortuni. Se saprà raddrizzarsi la Roma potrà lottare pe la zona Champions, ma parlare di lotta scudetto ad oggi sembra un po' azzardato.