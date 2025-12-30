La Roma non fa sconti nemmeno all’amato De Rossi

La Roma non fa sconti nemmeno a uno dei pezzi importanti della sua storia. Nella serata del ritorno di Daniele De Rossi (nella foto) all’Olimpico, stavolta da avversario, i giallorossi piegano senza problemi il suo Genoa e si riprendono il quarto posto in classifica. Soulé, Koné e Ferguson: tre squilli nella prima mezzora mettono subito in discesa la sfida per la Roma e a De Rossi non è rimasto che l’omaggio sentito dello stadio: prima le immagini sul maxi-schermo con le immagini dell’ex calciatore (616 presenze, secondo solo a Totti) e allenatore (30 panchine) giallorosso; poi gli abbracci con lo stesso Gasperini che lo aveva già battuto un anno e mezzo fa quando guidava l’Atalanta - e in sequenza con Dybala, Soulé e Mancini; infine i cori e gli striscioni («questa sarà sempre casa tua», il più bello) della curva Sud e della Tribuna Tevere oltre agli applausi di tutto il pubblico.

Lui ha salutato quella che per oltre un ventennio è stata la sua tifoseria e a fine partita anche i suoi ex giocatori, facendo poi un giro di campo e recandosi sotto la Sud a salutare la gente che gli vuole ancora bene. Pochi minuti prima il gol di Ekhator aveva alleggerito la sconfitta. La vittoria con i Grifoni attesta il dominio della Roma nell’anno solare 2025: ben 82 punti conquistati - merito di Ranieri prima e Gasperini poi - e 26 successi. Tutto troppo facile per Mancini e compagni: si rivede Ferguson terminale offensivo assistito da Soulé (quinto gol) e Dybala e l’irlandese va anche a segno. La Roma non segnava tre gol nel primo tempo di una partita di campionato dal 17 settembre 2023 e questa messe di reti è un unicum in stagione.

In casa Lazio, intanto, il tecnico Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere a causa di una fibrillazione atriale.

L’operazione al cuore, effettuata presso il Policlinico Tor Vergata, era già stata programmata dopo che all’allenatore erano state riscontrate delle anomalie. Sarri tornerà nei prossimi giorni a guidare la squadra e domenica sarà in panchina per la sfida contro il Napoli.