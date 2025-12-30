La Roma non fa sconti nemmeno all’amato De Rossi

La Roma non fa sconti nemmeno a uno dei pezzi importanti della sua storia. Nella serata del ritorno di Daniele De Rossi (nella foto) all’Olimpico, stavolta da avversario, i giallorossi piegano senza problemi il suo Genoa e si riprendono il quarto posto in classifica. Soulé, Koné e Ferguson: tre squilli nella prima mezzora mettono subito in discesa la sfida per la Roma e a De Rossi non è rimasto che l’omaggio sentito dello stadio: prima le immagini sul maxi-schermo con le immagini dell’ex calciatore (616 presenze, secondo solo a Totti) e allenatore (30 panchine) giallorosso; poi gli abbracci con lo stesso Gasperini che lo aveva già battuto un anno e mezzo fa quando guidava l’Atalanta - e in sequenza con Dybala, Soulé e Mancini; infine i cori e gli striscioni («questa sarà sempre casa tua», il più bello) della curva Sud e della Tribuna Tevere oltre agli applausi di tutto il pubblico.
Lui ha salutato quella che per oltre un ventennio è stata la sua tifoseria e a fine partita anche i suoi ex giocatori, facendo poi un giro di campo e recandosi sotto la Sud a salutare la gente che gli vuole ancora bene. Pochi minuti prima il gol di Ekhator aveva alleggerito la sconfitta. La vittoria con i Grifoni attesta il dominio della Roma nell’anno solare 2025: ben 82 punti conquistati - merito di Ranieri prima e Gasperini poi - e 26 successi. Tutto troppo facile per Mancini e compagni: si rivede Ferguson terminale offensivo assistito da Soulé (quinto gol) e Dybala e l’irlandese va anche a segno. La Roma non segnava tre gol nel primo tempo di una partita di campionato dal 17 settembre 2023 e questa messe di reti è un unicum in stagione.
In casa Lazio, intanto, il tecnico Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere a causa di una fibrillazione atriale.L’operazione al cuore, effettuata presso il Policlinico Tor Vergata, era già stata programmata dopo che all’allenatore erano state riscontrate delle anomalie. Sarri tornerà nei prossimi giorni a guidare la squadra e domenica sarà in panchina per la sfida contro il Napoli.