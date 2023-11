La Roma pareggia contro il Servette e supera il girone ma la strada per gli ottavi è in salita

Ascolta ora: "La Roma pareggia contro il Servette e supera il girone ma la strada per gli ottavi è in salita"

La Roma di José Mourinho pareggia per 1-1 sul campo del Servette e, complice la vittoria dello Slavia Praga al 96' per 3-2 sul campo dello Sheriff Tiraspol, è ora seconda nel girone. Ai giallorossi serviva almeno un pareggio per strappare il pass per qualificarsi al turno successivo e il punto necessario è arrivato. Eppure il match si era messo in discesa per la Roma grazie al decimo gol stagionale di Romelu Lukaku su assist dell'ispirato Llorente. Nella ripresa il Servette ha subito trovato il gol del pareggio con Bedia con la Roma che non è più riuscita a essere ficcante e cattiva sotto porta. Una vittoria sarebbe stata fondamentale per cercare di vincere il girone che ora è invece comandato dai cechi dello Slavia Praga.

Con questo pareggio i giallorossi salgono a quota 10 punti a meno due dallo Slavia Praga che nell'ultimo turno ospiterà proprio il Servette mentre i giallorossi ospiteranno lo Sheriff Tiraspol fanalino di coda a quota un punto. I giallorossi di Mou, dunque, con il pareggio si sono garantiti i playoff, ma per ottenere il primo posto e quindi l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League dovranno battere lo Sheriff e sperare che lo Slavia Praga perda contro il Servette, già retrocesso ai playoff di Conference League. Buone notizie per Mourinho da Lukaku che è sempre più centrale per la squadra, così come il portiere Svilar che ha disputato una grande partita candidandosi prossimamente, o per la prossima stagione, a diventare il titolare della Roma.

La cronaca della partita

Il primo tiro in porta è del Servette con Tsunemoto che chiama alla parata in angolo Svilar. Al 12' è ancora una volta protagonista il portiere della Roma sul tenativo di Bolla che calcia troppo centralmente. Bella palla a rimorchio di Stevanovic per Bolla, che tutto solo in area calcia troppo centralmente favorendo la parata del numero uno giallorosso. Al 21' Llorente si traveste da Dybala e dopo un'avanzata palla al piede serve Lukaku che dalla sua mattonella, di sinistro, fulmina Frick. Al 25' ancora il belga vicino al gol ma questa volta di destro la mira non è precisa. Al 43' Bolla impega ancora Svilar mentre al 45' il Servette sfiora il pareggio con Kutesa che chiama alla grande parata il giovane Svilar molto sollecitato nella prima frazione.

Nella ripresa al 50' il Servette pareggia subito al 50' con Bedia che deposita alle spalle dell'incolpevole Svilar dopo uno svarione di Cristante. Il Servette riparte al 56', dopo un fallo dubbio su Dybala non fischiato al limite dell'area di rigore degli svizzeri, con Svilar che rischia molto in uscita su Bedia ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 63' Dybala sbaglia da ottima posizione calciando alto sopra la traversa. Minuto 72': Lukaku manda in porta la Joya che calcia debolmente di sinistro in bocca a Frick. La Roma prova in maniera anche un po' troppo frenetica e confusa a cercare il gol del 2-1 che non arriva: a Ginevra finisce 1-1.

Il tabellino



SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron (96' Voillouz); Stevanovic, Cognat (81' Diba), Ondoua, Bolla (68' Antunes); Kutesa (68' Guillemenot (81' Magnin), Bedia (80'Toauati) . Allenatore: René Weiller



ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove (81' Renato Sanches), Paredes, Aouar (56' Pellegrini), El Shaarawy (74' Spinazzola); Dybala (81' Belotti), Lukaku. Allenatore: José Mourinho

Marcatori: 21' Lukaku (R), 50' Bedia (S)

Ammoniti: Cognat (S), Cristante (R), Antunes (S), Rouiller (S), N'Dicka (R), Belotti (R)

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia)