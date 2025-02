Roma sfida i tabù. Porto e trasferte

Ascolta ora 00:00 00:00

Leggi Porto e ripensi alle tre eliminazioni già subite tra l'ormai defunta Coppa delle Coppe (stagione 1981-82) e la Champions (edizioni 2016-17 e 2018-19). Lo stesso Ranieri poi non supera uno scontro da dentro o fuori a livello continentale dal 2004. E poi nelle ultime 15 partite giocate in trasferta in Europa, la Roma ha vinto solamente due volte, contro Milan e Sheriff. I giallorossi arrivano però allo spareggio di Europa League - prima gara stasera alle 21 (Sky Sport Uno) al Do Dragao, ritorno fra una settimana all'Olimpico - in buona forma. Il trofeo resta un obiettivo dichiarato visto che in campionato, dove pure la truppa di Ranieri sta recuperando terreno e non perde dal 15 dicembre, resta per ora lontana dalle posizioni «europee».

Roma dunque in campo stasera con la squadra migliore ma senza capitan Pellegrini, di nuovo in panchina: con i big aveva steso l'Eintracht nell'ultima gara della prima fase conquistando un posto fra le teste di serie

nei playoff. Il Porto è in fase di ricostruzione - età media dei giocatori, 25 anni - dopo gli anni vincenti con Sergio Conceiçao: tante cessioni e l'arrivo in panchina del 39enne Anselmi alla prima esperienza in Europa.