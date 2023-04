Roma-Udinese, ecco dove vederla e chi giocherà

Questa sera la Roma di José Mourinho ospiterà l'Udinese di Andrea Sottil e cercherà di rialzarsi prontamente dopo la sconfitta subita in Europa League per mano degli olandesi del Feyenoord, in attesa della sfida di ritorno in programma giovedì 20 aprile all'Olimpico. Il tecnico portoghese non potrà contare sugli infortunati Solbakken, ma soprattutto Paulo Dybala e Tammy Abraham ovvero due terzi dell'attacco titolare. L'unico obiettivo dei giallorossi è quello di vincere per tenere a distanza Milan, Inter, Atalanta e Juventus nella corsa Champions League e per accorciare sulla Lazio di Sarri sempre più seconda in classifica. Di contro l'Udinese di Sottil occupa il decimo posto della classifica con 39 punti e punta il sesto posto dell'Atalanta distante 9 punti anche se davanti ha Fiorentina, Bologna e Juventus che non hanno intenzione di mollare un centimetro.

Come sta la Roma

Mourinho, come detto, è senza mezzo attacco titolare con Paulo Dybala, Tammy Abraham e anche Solbakken andati ko durante il match di Europa League. La formazione è dunque fatta con il portoghese Rui Patricio in porta e con la difesa a tre composta da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez. In mezzo al campo la cerniera sarà composta da Bryan Cristante e Georgino Wijnaldum con Zalewski largo a destra e Spinazzola sull'out di sinistra. Pellegrini ed El Shaarawy a ridosso dell'unica punta che sarà Andrea Belotti. I giallorossi vengono da due vittorie consecutive e vogliono ingranare la terza perché mantenere il posto in Champions League sarà di vitale importanza in vista della prossima stagione.

Come sta l'Udinese

L'Udinese viene da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, con Sottil che per la sfida ai giallorossi potrà contare sulla formazione tipo con Silvestri in porta davanti al terzetto composto da Becao, Bijol e Perez. Ehizibiue e Udogie (dopo l'incidente stradale (per lui senza conseguenze) sugli esterni ai fianchi del trio composto da Lovric-Walace-Pereyra. In attacco i soliti Success e Beto per provare ad uscire con uno o tre punti dallo stadio Olimpico.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La gara tra Roma e Udinese si giocherà questa sera, domenica 16 aprile alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. L'incontro verrà mandato in diretta televisiva da DAZN. Per vederlo bisognerà dunque connettersi all'app della piattaforma sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può utilizzare una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. La partita verrà trasmessa da DAZN anche in streaming, fruibile con app da smartphone e tablet o da sito ufficiale per pc fisso e notebook.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. All. José Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Beto. All. Andrea Sottil