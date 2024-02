Ronaldo, ancora un gestaccio contro i tifosi. Cosa rischia adesso

Nuovamente subissato di critiche il campione portoghese dell'Al Nassr, Cristiano Ronaldo, finito sotto la lente d'ingrandimento della Federcalcio saudita che ha aperto un'indagine per il brutto gesto rivolto ad alcuni tifosi al termine della gara sul campo dell'Al Shabab. Come è spesso capitato nel recente passato, per provocare CR7 i tifosi avversari hanno inneggiato a Lionel Messi, suo acerrimo nemico in campo e con il quale si è diviso numerosi Palloni d'Oro negli ultimi anni. Ronaldo è caduto ancora una volta nella provocazione rispondendo con un gesto non propriamente educato nei confronti degli spettatori.

"Gesto immorale"

Nel primo tempo l'asso portoghese ha segnato una rete su rigore ma per vincere la gara è servita una doppietta di Talisca: a fine gara rivolgendosi a una parte della tifoseria prima la manda platealmente a quel paese con un gesto, dopo si porta le mani alle orecchie per concludere agitando la mano destra all'altezza del pube. " Immorale ", è stato il commento dei media sauditi che non hanno perdonato l'ennesima e plateale manifestazione di Ronaldo. " La commissione disciplinare è di fronte alla prova più grande. Aspetteremo e vedremo ", ha dichirato su X Waleed Al Farraj, un importante scrittore e conduttore televisivo saudita. " Ogni cosa ha i suoi limiti, non importa quanto tu sia famoso".

Les supporters : Messi ! Messi !

Cristiano Ronaldo : pic.twitter.com/MGsQd8r41N — Choix (@Choix1stJo) February 25, 2024

I precedenti

Anche se la tv saudita non ha colto i secondi incriminati, la scena non è sfuggita agli spettatori più attenti con i video che stanno diventando virali sui social. Il club di CR7 non ha voluto commentare l'accaduto: una vicenda simile risale all'aprile del 2023 quando si è portato una mano sui genitali dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Al-Hilal in una gara di campionato. Più di recente, invece, si è reso protagonista in negativo sempre nei confronti dei tifosi dell'Al-Hilal perché, dopo aver raccolto una sciarpa lanciati dagli spalti, l'ha prima infilata all'interno dei pantaloncini e subito gettava verso il tunnel che conduce negli spogliatoi. Per la cronaca, anche in quel caso il suo Al-Nassr è stato sconfitto per 2-0 nella finale della Riyadh Season Cup.

In campionato, la squadra di Ronaldo si trova al secondo posto a -4 punti dall'Al-Hilal che ha anche una gara in meno: il portoghese è invece al comando della classifica cannonieri grazie alle 22 reti segnate finora in 20 gare disputate.