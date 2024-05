Ronaldo, blitz antidoping nel centro dell’Al Nassr

Non ha per nulla gradito la visita, a sorpresa, degli ispettori incaricati di un controllo antidoping manifestando tutta la sua contrarietà: è accaduto a Cristiano Ronaldo che assieme ai compagni di squadra si trovava nel centro di allenamento della sua società, l'Al Nassr saudita. Come riportato da alcuni media e social locali, il vero e proprio blitz è avvenuto nella serata di martedì 14 maggio.

Cosa è successo

Le cronache raccontano di un Ronaldo visibilmente arrabbiato: al campione sarebbero stati prelevati due campioni con sangue e urine, stessa sorte anche ad alcuni compagni tra i quali il connazionale Otavio ma pure ad altri membri della squadra allenata da mister Luis Castro, 62enne, anch'esso portoghese.

Non è stato un fatto consueto tant'é che lo stesso club saudita è rimasto sorpreso dall'accaduto: nessuno ha logicamente potuto tirarsi indietro, dopo la raccolta dei campioni i delegati sono andati via e i risultati saranno comunicati nei prossimi giorni. Il nervosismo deriva, probabilmente, anche dal fatto che nei prossimi giorni si disputerà la gara di campionato, ormai inutile ai fini della classifica, contro la capolista e vincitrice della Saudi Pro League, Al Hilal, che nell'ultimo turno ha chiuso ogni discorso vincendo 4-1 contro l'Al-Hazem.





لجنة المنشطات تستدعي كرستيانو رونالدو الان للفحص على المنشطات قبل مواجهة #النصر_الهلال القادمة .. pic.twitter.com/ZiU6vT15u4

— علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 14, 2024

La reazione dei tifosi

Come scritto dal quotidiano Haza, la notizia del controllo antidoping a sorpresa ha infastidito anche i tifosi dell'Al Nassr che hanno chiesto lo stesso trattamento anche per i rivali dell'Al Hilal: non è dato sapere se nelle prossime ore i controlli verranno effettuati anche per loro o meno. È probabile che questo protocollo a sorpresa sia dovuto ai precedenti degli anni scorsi dove la federazione saudita ha scoperto che molti calciatori del massimo campionato assumessero steroidi: uno dei casi che fece più scalpore fu quello relativo al calciatore Fahd Al-Mawlid, attualmente con la maglia dell'Al-Shabab, al quale fu comminata una squalifica durata alcuni mesi.

La stagione di Ronaldo

Nonostante l'età che avanza, rimane sempre molto fervida la vena realizzativa di Cristiano Ronaldo che nella stagione attuale di campionato ha messo a segno 33 reti in 28 gare oltre ad aver fatto 10 assist: soltanto due, invece, le amminizioni. Rispetto alla stagione precedente costellata di infortuni è andata decisamente meglio: 365 giorni fa le reti all'attivo sono state "soltanto" 14 con appena due assist.

Per l'Al Nassr, adesso, l'unico obiettivo rimasto è ladel 31 maggio in King's Cup sempre contro gli acerrimi rivali dell'Al Hilal: qualora dovesse vincere, sarebbe (finalmente) il primo trofeo di CR7 in terra saudita.