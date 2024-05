Ronaldo convocato per il suo sesto Europeo: i numeri da record dell'attaccante

Cristiano Ronaldo è pronto a prendere parte al suo sesto campionato europeo di calcio e a ritoccare ulteriormente una lunga serie di record che già gli appartengono. Insieme ai colleghi di reparto Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceiçao (FC Porto), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Rafael Leao (AC Milan), Cr7 guiderà l'assalto portoghese all'ambito trofeo continentale, come confermato, anche se c'erano in realtà pochi dubbi a riguardo, dopo la diffusione della lista dei convocati redatta dal commissario tecnico Roberto Martinez.

Per l'attaccante ora in forze all'Al-Nassr, con cui quest'anno ha siglato 48 gol in altrettante presenze, si tratta della sesta edizione degli Europei di calcio, e questo è già di per sé un record assoluto, dato che balza al primo posto di questa speciale classifica lasciando alle spalle Iker Casillas, che con la Spagna ha preso parte a cinque edizioni della competizione (2000, 2004, 2008, 2012, 2016).

Cr7 è inoltre l'unico calciatore ad aver segnato almeno una rete in 5 Europei (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) e ovviamente punta a fare sei su sei nel torneo che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Ma non si tratta dell'unico record che Ronaldo può migliorare: il numero 7 del Portogallo è inoltre il giocatore che ha disputatopiù partite (25) nella fase finale degli Europei oltre che quello ad aver messo a segno più reti (14).

La sua prima partecipazione alle fasi finali della competizione risale a Euro 2004, quando il torneo si disputò proprio in Portogallo: il giovane Ronaldo, allora 19enne, mise a segno due reti, una delle quali in semifinale, ma dovette assaporare il gusto amaro della sconfitta con la Grecia dei miracoli, che riuscì inaspettatamente a prevalere sulla nazionale di calcio lusitana in finale con il risultato di 1-0. Le ultime reti nella massima competizione continentale per nazionali, invece, Cr7 le ha messe a segno nel 2-2 finale contro la Francia nel girone di qualificazione alla fase a eliminazione diretta: il Portogallo fu poi eliminato agli ottavi di finale dal Belgio.

Ronaldo detiene infine il ragguardevole record di gol e presenze non solo della nazionale lusitana (sono 128 su 206 presenze) ma in generale delle nazionali di calcio. Coi suoi 10 gol in in 9 partite e quattro doppiette (contro Liechtenstein, Lussemburgo, Bosnia e Slovacchia), ha guidato i suoi a Euro 2024 e ora è pronto a scendere in campo.

"Orgoglioso di tornare a rappresentare il Portogallo all'Europeo"

, ha scritto CR7 su Instagram.