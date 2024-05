Salernitana-Atalanta, bergamaschi soffrono ma vincono

Puntava alla vittoria. E la vittoria è arrivata, anche se con qualche difficoltà. L’Atalanta torna a casa dalla trasferta di Salerno con 3 punti d’oro in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con questo successo per 2-1 gli uomini di Gasperini agganciano la Roma al quinto posto a 60 punti (ma i bergamaschi hanno una partita in meno). I granata, già retrocessi in serie B, avevano poco da chiedere a questa gara ma hanno comunque messo in campo l’orgoglio.

Sono proprio i padroni di casa a passare sorprendentemente in vantaggio con una bella giocata di Tchaouna. I nerazzurri faticano a rendersi pericolosi in avanti. Nella ripresa lo scenario cambia radicalmente. L’Atalanta spinge forte e ribalta la partita.

Primo tempo

Inizia bene l’Atalanta. I nerazzurri nei primi minuti riescono a realizzare un paio di combinazioni pericolose al limite dell’area di rigore, sfumate solo per una imprecisione nell'ultimo passaggio. Al 7' ci prova Miranchuk con il mancino: la palla esce di poco alla destra di Fiorillo. Al 15' Scamacca prova una grande giocata con il tiro in torsione in area. La conclusione viene deviata: sulla palla vagante si avventa Miranchuk che colpisce di testa: la sfera finisce fuori. Tre minuti dopo, a sorpresa, la Salernitana va in vantaggio al primo tiro in porta. Vignato serve Tchaouna che di sinistro manda la palla sul secondo palo. Dopo un check al Var il gol viene confermato.

L’Atalanta, però, risponde subito. Al 21' Lookman raccoglie un traversone dalla destra e prova la conclusione: il pallone esce di poco. Poi i nerazzurri, in difficoltà forse anche per le fatiche di Coppa, non creano altre azioni pericolose.

Secondo tempo

Ripresa subito vivace. Al 47’ tiro di Tchaouna da fuori: Carnesecchi sventa il pericolo. Un minuto dopo grande azione personale di Lookman. L’attaccante entra in area e tira dall'altezza del dischetto: palla di poco fuori. I nerazzurri spingono forte e al 57’ trovano il pareggio. Cross per Pasalic che, senza pensarci, fa da sponda a Scamacca che trova la deviazione vincente a pochi passi dalla porta. Passano solo 6 minuti e i bergamaschi la ribaltano con il neo entrato Koopmeiners che effettua un potente tiro di sinistro dalla distanza: la palla termina nell’angolino basso di sinistra.

I granata non si arrendono e creano un pericolo per la porta difesa da Carnesecchi. Weissman riceve calcia di prima dall'altezza del dischetto: Hateboer salva con il petto prima dell'intervento del proprio portiere. L’Atalanta controlla bene il gioco ma corre un rischio sul finale. Corsa in solitaria di Tchaouna che dopo aver saltato un uomo conclude di destro: la palla sfiora la traversa.

Il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pasalidis (46’ Pellegrino), Fazio, Pirola; Sambia (69’ Zanoli), Basic, L. Coulibaly, Bradaric (77’ Sfait); Tchaouna, Vignato (69’ Legowski); Ikwuemesi (60’ Weissman). Allenatore: Stefano Colantuono

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini (46’ Ruggeri), Hien, De Roon; Hateboer, Ederson (46’ Koopmeiners), Pasalic, Zappacosta; Miranchuk (46’ De Ketelaere), Scamacca (80’ Djimsiti), Lookman (83’ Touré). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 18’ Tchaouna (Sal), 57’ Scamacca (Ata), 63’ Koopmeiners (Ata)

Ammoniti: Pasalidis (Sal)

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo