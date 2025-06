Sampdoria, i tifosi del Genoa acquistano in massa biglietti con nomi falsi. Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Il derby tra Sampdoria e Genoa è unico per originalità e trovate goliardiche. D'altronde in quale altra stracittadina, i tifosi di una delle due squadre acquisterebbero i biglietti della rivale per svuotargli lo stadio in uno spareggio? Ebbene sì solo in quello di Genova.

Di sicuro la rivalità acerrima tra i due club non ha smesso di calare, neppure ora che le due squadre militano in categorie diverse. La situazione attuale è nettamente agli antipodi, mentre il Genoa viene da due salvezze tranquille e sta reagalando belle soddisfazioni ai suoi tifosi. Quelli blucerchiati invece stanno vivendo momenti di grande trepidazione. La Samp infatti dopo essere retrocessa in Serie C sul campo, si è ritrovata ai play-out grazie alla penalizzazione del Brescia, che ora rischia addirittura il fallimento.

Dopo tante polemiche e minacce di ricorsi, la squadra guidata da Chicco Evani scenderà in campo domenica 15 giugno a Marassi contro la Salernitana. Una doppia sfida da brividi, in cui servirà tutto il supporto della tifoseria blucerchiata, per aiutare Coda e compagni a conservare la cadetteria. Lo sa bene il presidente Manfredi che per l'occasione aveva messo in vendita biglietti a prezzi favorevolissimi (1 euro per gli abbonati, 2,50 i ridotti, dai 5 euro in su il resto dei settori). Tutto ciò per arrivare a riempire il Ferraris e renderlo un ambiente ancora più complicato per gli avversari. Ma fin dalle prime ore si è verificato un anomalo boom di acquisti, che è stato facile ricondurre ai tifosi del Genoa.

I fan rossoblù, in segno di sfottò, hanno deciso di acquistare biglietti in massa per evitare che ci fosse il pienone allo stadio. Il problema è che hanno scelto nomi di fantasia che non sono passati inosservati. Tanti Massimo Ferrero, l'ex presidente odiato dai tifosi blucerchiati; "Olly Balorda Nostalgia" cantante di fede doriana e vincitore a Sanremo, Gabriele Gravina, considerato dai genoani uomo di favore nel trattamento riservato alla Samp, "Parte lesa" (come aveva definito la Samp il suo presidente Manfredi dopo il caso Brescia), Mbaye Niang. Poi nomi di altri ex blucerchiati come Fabio Bazzani, Francesco Flachi, Sergio Volpi, Edoardo Garrone e anche ex rossoblù come Diego Milito e Franco Scoglio. C'è poi chi ha scelto personaggi della cronaca nera, comprando i biglietti a nome di Michele Misseri o Alberto Stasi.

In risposta alla goliardata dei tifosi del Genoa, la Sampdoria ha provveduto ad annullare l'acquisto dei biglietti sospetti

"i trasgressori sono perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti".

comunicando cheVisto il momento che si sta vivendo in casa blucerchiata, non c'è assolutamente voglia di scherzare.