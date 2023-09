Sassuolo-Juventus: ecco chi scenderà in campo e dove vedere la partita

La Juventus di Massimiliano Allegri giocherà in trasferta sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi e in caso di vittoria salirebbe momentaneamente al primo posto in attesa del match dell'Inter che sarà impegnata domani ad Empoli. I bianconeri sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri mentre i neroverdi sono reducid dalla brutta sconfitta subita in rimonta sul campo del Frosinone.

Ieri, alla viglia del match del Mapei Stadium, Allegri ha predicato calma vista la troppa euforia attorno ai bianconeri: "Dobbiamo alzare le antenne perché c'è troppa euforia. Da una parte è bello, dall'altra toglie energia e attenzione. Siamo solo alla quinta di campionato e servono calma ed equilibrio. Contro il Sassuolo troveremo un ambiente e un avversario tosto a caccia di rivalsa" .

ll tecnico toscano ha poi voluto giocare a nascondino per la lotta scudetto e su Domenico Berardi, vicino alla Juventus in estate: " Vlahovic e Chiesa sono a completa disposizione Inter, Milan e Napoli sono sopra tutti al momento. Quest'estate ci sono state varie trattative, ma alla fine abbiamo deciso di rimanere con questo gruppo di giocatori. Speriamo che domani Berardi non ripeta le prestazioni che di solito fa con la Juve. Dovremo essere molto bravi a limitarlo".

Come sta la Juventus

"Chiesa e Vlahovic hanno fatto un giorno di differenziato. Dusan ha avuto un piccolo dolore alla schiena, Federico un lieve affaticamento al flessore. Ma sono entrambi al 100% e a completa disposizione per la gara col Sassuolo", Allegri ha tranquillizzato così i tifosi della Juventus. I due attaccanti, decisivi contro la Lazio, saranno dunque al centro dell'attacco con Milik e Kean che scalpitano. Sugli esterni confermato l'ex epurato McKennie a destra e Kostic a sinistra. In mezzo al campo Locatelli, Rabiot e Miretti. In difesa davanti a Szczesny ci saranno Gatti, Bremer e Danilo. La condizione fisica e mentale della squadra è ottima anche perché senza le coppe europee Allegri ha più tempo per poter preparare i suoi giocatori.

Come il Sassuolo

Il Sassuolo, di contro, ha vinto una sola partita e messo insieme tre sconfitte di cui l'ultima bruciante per 4-2 contro il Frosinone a domicilio. I neroverdi insistono con il 4-2-3-1 con Cragno in porta al posto dell'infortunato Consigli. Difesa con Toljan a destra, Vina a sinistra Erlic e il brasiliano Tressoldi in mezzo. Boloca ed Henrique davanti alla difesa con Berard-Bajrami-Laurentiè a supporto dell'unica punta centrale Andrea Pinamonti. Sono attese risposte importanti da parte dei neroverdi che sono partiti con il piede sbagliato in questo campionato ma che hanno voglia di rivalsa. Tra le fila del Sassuolo ci sarà poi quel Domenico Berardi che in estate è stato vicino ai bianconeri e con cui potrebbe legarsi tra gennaio e la prossima stagione.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita Sassuolo-Juventus in programma alle 18 di oggi (sabato 23 settembre) al Mapei Stadium sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri