Sbadigli e noia all'Olimpico: Lazio-Napoli finisce 0-0

Finisce con uno scialbo e inutile 0-0, ai fini della classifica per entrambe le squadre, la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Walter Mazzarri. La partita dell'Olimpico è stata tesa, equilibrata, con pochi sussulti e con tanti sbadigli da parte del pubblico con le occasioni da rete ridotte davvero ai minimi termini. Padroni di casa più intraprendenti ma contratti, soprattutto nel primo tempo, e in gol con Castellanos in rovesciata ad inizio secondo tempo ma gesto tecnico reso vano dalla posizione di fuorigioco dell'attaccante biancoceleste.

Napoli più pericoloso nel finale di partita, gli ultimi 20-25 minuti, ma più intento a non difendere che ad offendere. Con questo pareggio entrambe muovono di poco la classifica con i partenopei che agganciano al nono posto a quota 32 punti la Roma di De Rossi, che giocherà domani sera a Salerno contro la squadra di Filippo Inzaghi, biancocelesti a quota 34 punti come la Fiorentina che tra poco scenderà in campo contro l'Inter di Simone Inzaghi. La sensazione è che la Lazio avrebbe potuto fare di più questa sera, mentre il Napoli ha cercato di uscire con un risultato utile dall'Olimpico viste anche le tante assenze tra infortuni e la coppa d'Africa che ha privato Mazzarri di Anguissa ma soprattutto di Osimhen.

La cronaca della partita

Dopo i primi dieci minuti di studio è la Lazio al 13' ad avere la prima possibile chance per colpire con Luis Alberto che serve Isaksen che calcia di prima intenzione non trovando però lo specchio della porta. La sfida dell'Olimpico però non si scalda, non decolla, con il Napoli più intento a difendere che ad offendere, con i biancocelesti che invece non riescono ad essere ficcanti nonostante una piccola predominanza territoriale con il pubblico di fede laziale che sul finire del primo tempo ha un po' rumoreggiato.

Nella ripresa la Lazio trova il gol del vantaggio con Castellanos, con una splendida rovesciata su assist di Luis Alberto: tutto vano però per la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancoceleste. Al 65' ancora Lazio vicina al gol con il tiro di Cataldi, di sinistro, che sibila fuori alla destra di Gollini. La risposta azzurra è nei piedi di Gaetano che al 67' ci prova con una botta al volo su corner calciato da Politano ma senza precisione. Al 75' Guendouzi la mette in verticale per Isaksen che la tocca in mezzo dove Castellanos conclude in qualche modo: Ostigard salva tutto. L'ultimo vero sussulto della partita al minuto 83' con Zielinski che sfiora il palo su punizione con un tiro a giro che fa venire i brividi a Provedel.

Il tabellino



LAZIO: Provedel; Lazzari (72' Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (77' Vecino), Cataldi (84' Kamada), Luis Alberto; Isaksen (84' Pedro), Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore Maurizio Sarri.

NAPOLI: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (59' Gaetano), Lobotka, Zielinski (84' Dendoncker) Mario Rui (80' Mazzocchi); Politano (84' Lindstrom); Raspadori (80' Ngonge). Allenatore Walter Mazzarri.

Ammoniti: Demme (N), Romagnoli (L), Gila (L), Cataldi (L), Ostigard (N)

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)