La scelta di "cuore" di Criscito: torna al Genoa per 2.000 euro al mese

Domenico Criscito si prepara a fare il suo quinto esordio con la maglia del Genoa. Il 36enne campano, infatti, dopo l'esperienza canadese tra le fila del Toronto ha deciso di tornare in Liguria, sponda rossoblù, e guadagnerà il minimo sindacale stabilito dalle norme federali: 2.274,16 euro al mese. Il giocatore sarà già a disposizione di Alberto Gilardino per la sfida di Coppa Italia, questa sera alle ore 21 contro la Roma di José Mourinho.

Una scelta di cuore

Criscito si appresta a tornare per la quinta volta al Genoa nella sua lunga carriera. La prima volta fu nel 2003-2004 dove molto giovane giocò una sola partita in Serie B. Nel 2004-2005 passa alla Juventus dove resta per due stagioni e nel 2006-2007 torna a vestire la maglia rossoblù nel campionato cadetto. Nel gennaio del 2007 i bianconeri lo richiamano alla base ma a fine stagione torna al Genoa e ci resta fino al 2011. Nell'estate di quell'anno si trasferisce in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, andando a guadagnare oltre 3 milioni di euro a stagione.

Sette le stagioni allo Zenit condite da 224 presenze e 20 reti in tutte le competizioni tra cui anche la Champions League. Nel 2018 torna per la quarta volta al Genoa ma al termine della passata stagione, complice anche la retrocessione del Grifone, decide di andare in MLS (Canada) con Lorenzo Insigne tra le fila del Toronto. 15 presenze e una rete e la grande voglia di tornare in Italia e al Genoa. Ecco allora il suo quinto esordio con i rossoblù con cui al momento ha giocato 274 partite tra Serie A, B e Coppa Italia e 30 reti al suo attivo.

Criscito ha anche vestito la maglia della Nazionale italiana per 26 volte tra il 2009 e il 2018 senza realizzare nemmeno una rete.

Valore aggiunto