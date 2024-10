Schmeichel ferma l'Atalanta: è 0-0 contro il Celtic

Ascolta ora 00:00 00:00

Atalanta e Celtic pareggiano 0-0 in uno dei due anticipi di questo mercoledì valido per la terza giornata di Champions League. Partita controllata dagli uomini di Gasperini che, ai punti, avrebbero meritato la vittoria ma che sono andati a sbattere, soprattutto nel primo tempo, sul muro alzato da Schmeichel, migliore in campo. I bergamaschi interrompono la serie di tre vittorie consecutive fra Champions e campionato ma salgono a quota 5 in classifica, per gli scozzesi arriva una reazione dopo la sconfitta per 7-1 contro il Dortmund nell’ultimo turno.

Le scelte dei due allenatori

Gian Piero Gasperini recupera sia Hien e Kolasinac in difesa e li lancia dal 1’. In avanti, Pasalic agirà sulla trequarti con Retegui e Lookman come terminali offensivi. Solito 4-3-3 per Brendan Rodgers nonostante le assenze di Taylor e Carter-Vickers: Idah al centro dell'attacco supportato da Kuhn e Maeda.

Primo tempo

Avvio molto intenso con gli scozzesi che provano ad alzare la pressione a tutto campo per non permettere agli uomini di Gasperini il solito fraseggio, anche se, al 7', il solito gioco di scambi fra esterni porta Bellanova a mettere un bel cross dalla sinistra per l'opposto Zappacosta che, da pochi passi, di testa trova direttamente le braccia di Schmeichel.

Alzano i giri del motore i padroni di casa che al 18' vanno vicini al vantaggio con Pasalic che centra in pieno la traversa. Bello spunto di Zappacosta che punta e supera Johnston sulla sinistra e, rientrato sul sinistro, crossa al centro nell'area piccola dove stacca imperiosamente il croato che prima colpisce il legno a Schmeichel battuto e poi, sulla seconda palla, tenta lo scavetto sempre di testa ma mette poco alto sopra la traversa.

Doppia occasione per l'Atalanta che si divora il vantaggio: al 24 ' una bellissima azione corale dei bergamaschi porta Lookman al limite, il nigeriano allarga per Zappacosta che di prima mette a rimorchio a centro area per Pasalic che apre il piattone e spara solo di potenza, Schmeichel salva tutto chiudendo le gambe; al 26' Retegui, ben imbeccato da Ederson, si gira in un fazzoletto dentro l'area e serve basso e teso Zappacosta che, col destro, spara alto dal dischetto del rigore.

Nel finale della prima frazione, dopo oltre 15' di incessante attacco che ha costretto il Celtic a non uscire dalla sua area di rigore, l'Atalanta trova la terza nitida palla gol con Retegui che, su un cross direttamente da calcio d'angolo battuto da Lookman, impatta perfettamente di testa angolando sotto la traversa ma Schmeichel ancora una volta risponde presente ed evita che la sua squadra possa andare al riposo sotto di un gol.

Secondo tempo

Al 50' arriva la prima vera occasione del match per il Celtic: Valle riceve e dalla distanza prova il colpo sotto il sette, Djimsiti sporca la traiettoria che cambia pericolosamente giro ma Carnesecchi risponde presente alzando con la punta delle dita in calcio d'angolo.

Dopo il lampo ospite, continua la pressione dei padroni di casa che mettono a referto due potenziali palle gol: al 56' Hien va vicino al gol di testa su calcio d'angolo, al 58' De Roon ci prova dal limite con una bella conclusione a giro sulla quale, ancora una volta, Schmeichel si allunga e respinge.

De Ketelaere, appena entrato, al 67' compie una grande giocata nello stretto e, girandosi in un fazzoletto, facendo finta di rientrare sul sinistro, col destro fa partire una bella conclusione sul primo palo che trova ancora una volta Schmeichel presente.

In un finale piuttosto fisico e anche confusionario, gli ospiti trovano la via per impensierire Carnesecchi: al 77' Valle lancia lunghissimo per Furuhashi che colpisce di prima intenzione col destro cercando il pallonetto, palla alta di poco sopra la traversa.

L'ultimo assalto dell'Atalanta arriva al 93', quando dopo due punizioni dal limite consecutive, Ruggeri dalla trequarti mette in mezzo una palla deliziosa per Hien che di testa prende il tempo agli avversari e impatta benissimo, la sua conclusione, però, esce di poco alta sulla traversa della porta difesa da Schmeichel.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (78' Ruggeri); Bellanova (58' Samardzic), De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (78' Zaniolo); Retegui (59' De Ketelaere), Lookman (69' Cuadrado).

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Valle; Engels (75' McCowan), McGregor, Hatate (68' Bernardo); Kuhn (81' Forrest), Idah (68' Furuhashi), Maeda (74' Palma). Allenatore: Brendan Rodgers. Ammonito: Johnston (C). Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia-Erzegovina)