Scontri tra tifosi per il derby Lazio-Roma: un agente ferito, cosa è successo

Momenti di tensione prima del fischio d’inizio del derby della Capitale. I tifosi di Lazio e Roma sono infatti venuti a contatto nei confini delle zone dedicate alle due tifoserie (guarda la gallery). A piazza Mancini un poliziotto è stato colpito da una bottiglia di vetro, mentre all’obelisco un gruppo di laziali ha cercato il contatto dopo essersi staccato da Ponte Milvio, il ritrovo dei tifosi biancocelesti. Le forze dell’ordine hanno tempestivamente fermato il gruppo di tifosi (circa una ventina) che ha cercato lo scontro.

Come noto è un momento complesso per il tifo e lo sport, dopo gli scontri che stanno infiammando l'Italia, ultimi in ordine di tempo quelli per la sfida Napoli-Eintracht Francoforte, e dopo il furto dello striscione dei Fedayn romanisti da parte degli ultrà serbi della Stella Rossa. E il rischio è proprio che un gruppo di tifosi balcanici possa ritornare nella Capitale e riaccendere la miccia dell'odio.

Massima quindi l'allerta tra Viminale, Prefettura e Questura e imponente il dispositivo di polizia messo in campo. L'area dello Stadio Olimpico è blindata da stamattina presto dopo che l'Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale registra un livello di allerta 4. In giornata gli agenti hanno svolto bonifiche per controllare che non fossero nascoste armi nella zona del Foro Italico.

La ricostruzione

Il primo incidente della giornata si è verificato già due ore prima del fischio d'inizio della partita in programma alle 18. Un agente di polizia, davanti al River cafè antistante l'area dello stadio, è stato ferito da un petardo lanciato da un tifoso. Secondo quanto ricostruisce l'agenzia AdnKronos, un gruppo di laziali stava tentando di accedere allo stadio da piazza De Bosis, ma la cosa non è piaciuta ai romanisti riuniti al River, un ristorantino sul lungotevere nei pressi dello stadio Olimpico, che hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, ma sono stati respinti. C'è stato un lancio di petardi e bottiglie, una delle quali ha colpito un poliziotto. Poi la situazione è tornata alla calma. Oltre ai petardi, sono stati lanciati anche fumogeni e bottiglie.

L'afflusso agli spalti è poi proseguito normalmente. Altri attimi di tensione si sono vissuti all'interno dello stadio Olimpico, tra tifosi della Lazio presenti in Tribuna Tevere ed altri supporters della Roma situati nei Distinti Sud. I due gruppi hanno iniziato a lanciarsi degli oggetti da una parte all'altra. Dopo qualche minuto, la situazione è rientrata grazie all'intervento degli steward.