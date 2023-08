Champions, 22enne muore negli scontri tra ultras: salta Aek-Dinamo Zagabria

Dopo i violenti scontri avvenuti la scorsa notte nella periferia di Atene, durante i quali un tifoso greco è deceduto a causa di un accoltellamento, salta il match tra Aek e Dinamo Zagabria, valevole per l'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questa la decisione presa dall'Uefa per quanto concerne il match in programma per questa sera, martedì 8 agosto, allo stadio Agia Sophia.

Cosa è accaduto

L'episodio si è verificato proprio all'esterno dell'impianto sportivo dell'Aek, sito nel quartiere periferico di Nea Filadelfia: qui gli ultras greci e quelli croati sono stati protagonisti di una furiosa rissa, culminata con l'accoltellamento di un tifoso ateniese di 22 anni.

La polizia di Atene è stata costretta a intervenire con numerose pattuglie per tentare di porre fine all'acceso confronto tra le due tifoserie rivali: stando ai dati diffusi dalle forze dell'ordine, riportati dall'Ansa, oltre al 22enne sarebbero rimasti feriti altri 6 ultras, 3 greci e 3 croati, alcuni dei quali si trovano tuttora in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dai media locali, il tifoso accoltellato è stato trasportato prontamente in ospedale, ma tutti i tentativi di rianimarlo e di salvargli la vita sarebbero risultati vani.

Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per far luce sulla vicenda, e ascolteranno la testimonianza fornita dagli ultras finiti in manette dopo gli scontri della scorsa notte. Ad Atene si trovavano almeno un centinaio di supporters della Dinamo di Zagabria, cosa che non si sarebbe dovuta verificare, almeno in teoria, visto il divieto di trasferta imposto dall'Uefa. L'Aek Atene ha caricato un post su Twitter con la foto del tifoso accoltellato, chiedendo che venga fatta giustizia.

Le conseguenze

L'Uefa ha rilasciato un comunicato ufficiale per commentare l'episodio e per spiegare cosa accadrà al match tra Aek e Dinamo Zagabria. "In seguito agli episodi di violenza di ieri e in accordo con le autorità locali, la Uefa ha deciso che non sussistono le condizioni per lo svolgimento della partita di stasera tra Aek Atene Fc e Gnk Dinamo" , si legge nella nota. "In linea con l'articolo 26.01 del Regolamento della Uefa Champions League 2023/24, la partita prevista inizialmente per stasera allo Stadio Agia Sofia di Atene, è ufficialmente rinviata" . Il match di ritorno in programma il prossimo 15 agosto, invece, si giocherà regolarmente come da calendario, spiega la confederazione calcistica europea.

"La Uefa è in contatto con entrambi i club per stabilire la data del rinvio della partita tra Aek Atene Fc (GRE) e Gnk Dinamo (CRO) tra venerdì 18 agosto 2023 e sabato 19 agosto 2023. La decisione precedentemente comunicata di non ammettere tifosi ospiti in entrambe le partite rimane in vigore" , prosegue il comunicato, specificando che "verranno inoltre applicate tutte le misure necessarie per assicurare il regolare svolgimento della gara". "Pur esprimendo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all'Aek e ai suoi tifosi, vorremmo ribadire che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia nel minor tempo possibile".