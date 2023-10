Scontri prima di Hellas Verona-Napoli: 36 daspo per i tifosi azzurri

Momenti di paura a Verona a poche ore dal fischio d'inizio della sfida del Bentegodi tra la squadra di Baroni e il Napoli di Garcia in programma alle ore 15.00, per la nona giornata di campionato. Tensione tra i tifosi del Napoli (3.223 i biglietti venduti per il settore ospiti) e le forze dell'ordine questa mattina in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio, con un gruppo di ultras partenopei, che è stato fermato e identificato e nei confronti dei quali saranno emessi 36 Daspo.

Un clima tesissimo, che fa da corollario al match tra le due squadre, divise da una fortissima rivalità. La partita di oggi vale infatti molto di più di tre punti per le due contendenti. Per i gialloblù, in crisi di risultati, dopo un ottimo inizio di stagione. Ma soprattutto per Rudi Garcia, a lungo in bilico e poi riconfermato dal presidente Aurelio De Laurentiis, in mancanza di vere alternative.

La ricostruzione

I primi disordini si sono verificati dopo le 9.30 nella zona Sud della città, tra l'area Fiera e Porta Nuova. Gli ultras del Napoli avrebbero bloccato il traffico, lanciando lacrimogeni e bombe carta. Nel trambusto hanno creato anche panico tra le persone che come ogni sabato mattina si sono recate al vicino mercato per fare acquisti. Molti di loro sono stati fermati anche da diversi agenti in borghese e immediatamente posti a identificazione da parte delle forze dell'ordine prontamente intervenute.

Sul posto è subito intervenuta anche la Polizia Locale per gestire la viabilità. Poi successivamente dopo le 10 ci sono stati scontri anche fuori dal Bentegodi, al parcheggio del PalaOlimpia davanti alla Curva Nord. Gli ultras napoletani "con un'azione premeditata, tutti incappucciati, hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti" , ha riferito in una nota la Questura. Non prima di aver messo in subbuglio il traffico locale, invadendo le strade cittadine in Zona Fiera, sin dal momento in cui hanno iniziato ad avvicinarsi al Bentegodi.

Il Questore di Verona, Roberto Massucci, ha emesso 36 Daspo e contestuale allontanamento dalla provincia nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, identificati dopo la rissa avvenuta stamani nei pressi dello stadio Bentegodi. Fermati e identificati dalle forze dell'ordine, sono stati sottoposti al provvedimento amministrativo. Altri 300 tifosi napoletani sono stati bloccati e sottoposti ad identificazione nella zona del Quadrante Europa, lontano dallo stadio.