Scontro social Cassano-Leao: "Sbaglia sempre" e il rossonero gli dà del pagliaccio

Il Milan rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in Champions League e resta al penultimo posto del complicato Gruppo F, comandato dal Newcasle dell'ex Sandro Tonali con 4 punti davanti al Paris Saint-Germain (3 punti), ai rossoneri (2 punti) e al Borussia Dortmund (1 punto): a finire nel mirino di Antonio Cassano, per una prestazione da lui considerata non all'altezza, è Rafael Leao.

Gli affondi dell'ex Fantantonio nei confronti dell'attuale numero 10 del Milan non sono una novità, e stavolta l'attaccante portoghese viene pesantemente criticato per il suo rendimento in campo nella delicata trasferta che i rossoneri hanno affrontato a Dortmund nella serata di ieri, mercoledì 4 ottobre.

"Devo tornare sempre a quel discorso" , dice Antonio Cassano durante la diretta con la Bobo Tv, "queste partite sono dei grandi giocatori". L'obiettivo delle critiche è ancora una volta l'attaccante portoghese. "Partendo dal presupposto che stasera non è mai rientrato in difesa, Leao ha fatto quelle cinque sgroppate, però zero tiri in porta, zero assist, sbaglia la giocata decisiva e non fa gol", spiega l'ex calciatore. Un giocatore amato e troppo tutelato da Pioli, secondo Cassano.

"Sentivo Ambrosini che questa sera giustamente diceva: 'È bello quando sprigiona la sua velocità'... ha detto benissimo Massimo Ambrosini" , prosegue l'ex Fantantonio. "Perché lui è tutta velocità, butta la palla avanti, come fatto stasera in tre-quattro sgroppate, una volta ha preso l'ammonizione, una volta ha messo dal fondo una palla al centro..." . Ma per l'ex calciatore della Roma non è sufficiente: "Arrivati a un certo punto - affonda ancora - devi fare la differenza: in questo genere di partite, che sia in casa, che sia fuori..." .

Ora la situazione si fa più difficile per i rossoneri, anche se si tratta pur sempre di un buon punto in trasferta. "Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi" , aggiunge Cassano. " Sbaglia sempre la giocata: l'unica giusta è l'idea dell'uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31" , conclude.

Non si è fatta attendere la replica dell'attaccante portoghese, che ha ripostato sui social l'estratto del video con le critiche rivoltegli da Fantantonio per rispondere in modo esplicito e beffardo: Rafa si è limitato ad apporre delle semplici emoticons, cinque con la faccina che ride con le lacrime agli occhi e quattro pagliacci. Nei commenti i tifosi rossoneri hanno difeso il loro idolo, scagliandosi contro Cassano.