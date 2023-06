Retrocedere non è una tragedia e fa bene ai conti: cos'è il "paracadute" e quanto vale

Un "paracadute" per chi lascia la Serie A al punto che retrocedere non è poi così una tragedia, anzi, può fare bene ai conti delle società. Proprio così, chi tra Spezia ed Hellas Verona raggiungerà Cremonese e Sampdoria in Serie B potrà almeno consolarsi grazie al sostegno economico che la Lega garantisce alle squadre retrocesse, che da una stagione all’altra si ritrovano senza i ricavi garantiti dal massimo campionato, con le ovvie conseguenze negative sul bilancio. Ai liguri, impegnati all'Olimpico contro la Roma e ai veneti, in trasferta a San Siro col Milan, toccherebbe la stessa cifra: ben 25 milioni di euro.

Come funziona il paracadute

Si tratta di un sostegno economico garantito alle società retrocesse, che può essere investito per tentare l'immediata promozione già dalla stagione seguente. L'importo viene stabilito in base allo storico delle squadre in A e viene diviso in fasce.

Le fasce e gli importi del paracadute

I paracadute per le retrocesse sono in realtà tre, diversificati per importi.

FASCIA A

Il "premio" ammonta a 10 milioni di euro e riguarda le squadre neopromosse tornate in Serie B dopo una sola stagione.

FASCIA B

Il sostegno è pari 15 milioni di euro ed è previsto per le squadre retrocesse che hanno militato in Serie A per due delle ultime tre stagioni, anche non consecutive. Nel conto si considera anche l'annata in cui è avvenuta la retrocessione.

FASCIA C

Sono garantiti 25 milioni di euro alle retrocesse che hanno gareggiato nella massima serie per tre delle ultime quattro stagioni, anche non consecutive. Nel conto si considera anche l'annata in cui è avvenuta la retrocessione.

Le cifre disponibili per ogni squadra

In totale, per la stagione 2022/23, la somma complessiva che potranno spartirsi le tre squadre finite in Serie B raggiunge i 60 milioni di euro. Nel dettaglio, ecco di seguito le quote in milioni di euro disponibili per ogni squadra impegnata nella corsa alla salvezza

Squadra Cifra

Salernitana 15 milioni di euro

Empoli 15 milioni di euro

Lecce 10 milioni di euro

Spezia 25 milioni di euro

Hellas Verona 25 milioni di euro

Cremonese 10 milioni di euro

Sampdoria 25 milioni di euro

Tetto massimo (cosa prevede il regolameto)

Al di là della definizione dei singoli importi, l'ultima parola spetta comunque alla Lega Serie A. Nel caso in cui la quota complessiva destinata alle retrocesse fosse inferiore ai 60 milioni di euro, la restante parte finirebbe nel salvadanaio del paracadute della prossima stagione. Nel caso opposto, se cioè il totale del paracadute superasse i 60 milioni di euro, saranno riproporzionate le quote di ciascun club senza eccedere la quota massima.

Il regolamento stabilisce inoltre le tempistiche con cui le cifre saranno erogate ai club. Il 40% viene riconosciuto il giorno successivo alla disputa dell'ultima gara del campionato al termine del quale è maturata la retrocessione. Il restante 60% va invece versato entro 15 giorni dalla disputa della prima partita ufficiale della nuova stagione.