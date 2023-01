"Se vedo tuo marito lo uccido". Insulti choc a Berardi e alla moglie

Domenico Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi, sono stati vittime di pesanti insulti e minacce sul web, dopo la roboante vittoria per 5-2 del Sassuolo contro il Milan. L'attaccante calabrese era stato grande protagonista del match con un gol, due assist e tante giocate d'alta scuola.

La follia del mondo dei social non si smentisce, dando ancora una volta una pessima immagine di sé. Stavolta però sembra essere arrivati al punto di non ritorno. Per celebrare la storica vittoria del Sassuolo a San Siro, Francesca Fantuzzi, la moglie di Berardi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto del televisore di casa sintonizzato sulla sfida di San Siro. In un breve video, presente nel post, compare anche il figlioletto della coppia, che riconosciuto Berardi mentre viene intervistato come Man of the Match si avvicina alla tv e prova a toccare il suo papà. Un gesto dolcissimo da parte del bimbo e un modo semplice di festeggiare una giornata speciale per l'attaccante del Sassuolo da parte di sua moglie. Come spesso accade però sotto il post sono comparsi tantissimi insulti e minacce al calciatore e a sua moglie, arrivati da tifosi milanisti, delusi dalla sconfitta della loro squadra.

Le frasi choc

Tra le parole scritte online, si passa da a un "se vedo tuo marito lo uccido" a "cornuta". Messaggi che la moglie di Berardi ha reso pubblici sempre sul suo profilo Instagram aggiungendo una postilla, "saranno presi provvedimenti legali", che lascia aperta l'ipotesi di mettere in mano all'avvocato le azioni da compiere, eventualmente, verso gli 'odiatori' del Web che, ormai, attaccano non solo personaggi famosi e campioni dello sport ma anche i loro familiari. Durante il match con i rossoneri, Berardi era stato anche protagonista di un battibecco con il milanista Krunic che lo aveva preso per il collo: la tifoseria del Milan si era già infuriata contro l'attaccante del Sassuolo reo, ad avviso dei supporter rossoneri, di aver accentuato le conseguenze del contatto gettandosi a terra. Nulla che possa giusitificare comportamenti del genere.

Il comunicato del Sassuolo

Pronta la presa di posizione del Sassuolo, che ha espresso la propria vicinanza a Berardi e alla moglie tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web e sui propri canali social: "Il Sassuolo Calcio si schiera a fianco di Domenico Berardi e sua moglie Francesca. A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network. Stop alla violenza via social!" , si legge.