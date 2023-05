"Segna 4 gol poi la birra in campo". Chi è Pohjanpalo, l'attaccante rivelazione della Serie B

In Serie B è l’eroe del giorno: Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia è stato l'autentico mattatore della sfida con il Modena, segnando quattro gol.

Una rete nel primo tempo, altre tre (di cui uno su rigore) nella ripresa: un primo maggio davvero da ricordare per il bomber del Venezia. A fine partita Pohjanpalo ha poi ripetuto il rito della birretta a fine partita, portandosela via assieme al pallone. Una scena, che lo ha trasformato in mito per i tifosi lagunari. In verità l'aveva già fatto in occasione della vittoria contro la Spal di febbraio, quando dopo due assit vincenti, una volta sostituito, era stato immortalato in campo al Penzo bevendo un bicchiere di birra tra selfie e risate coi tifosi.

Pohjanpalo and his beers have to be the love story of the season



The Finnish striker scored four goals yesterday, and celebrated with a cheeky pintpic.twitter.com/2RmTIFe6Yx — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 2, 2023

Fino a questo momento il bilancio dice 17 gol e 6 assist in 34 presenze, capocannoniere del campionato insieme a Lapadula. Il suo rendimento è letteralmente esploso negli ultimi mesi. Ad eccezione della prima rete al Cagliari (1 ottobre), infatti, il 28enne finlandese ha svoltato da novembre segnando 16 volte. Il suo impatto in Laguna ha raddrizzato la classifica della squadra di Vanoli, uscita dalla lotta per non retrocedere e tale da autorizzare ora addirittura il sogno playoff. Con un Pohjanpalo così perché smettere di sognare?

Chi è Joel Pohjanpalo

Classe 1994, nazionale finlandese e in Italia dall'agosto 2022. "A otto anni, in 69 partite, avevo segnato 202 gol. Tenevo tutto annotato su un quaderno, poi sono passato ad un file Excel. A mille gol mi sono fermato…" diceva lui. Un po' di numeri: nell'aprile del 2012 a 18 anni non ancora compiuti e alla seconda presenza ufficiale in campionato con l’HJK Helsinki segnò una tripletta in 2 minuti e 42 secondi.

Da quel giorno si fecero avanti big del pallone: Lione, Bayer Leverkusen e Liverpool, cioè la squadra tifata da Joel, destinazione rifiutata per un motivo: "Mi offrivano un contratto per le giovanili e non come professionista. E volevo aiutare economicamente il mio club. Quindi scelsi il Leverkusen". Anche il primo storico gol della Finlandia nella fase finale degli Europei è suo, nella partita della grande paura per Christian Eriksen. Non solo, i suoi quattro gol al Modena valgono un record eguagliato nella storia della Serie B: prima di lui c'erano riusciti soltanto altri otto calciatori.