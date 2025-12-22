La A senza big combatte il calo demografico

Chivu e Allegri hanno regalato un Natale Supertriste ai tifosi, per l'Ai di X niente panettone ma carbone (sopra).

Tutto a posto nella capitale... Sarri sulla questione arbitri punzecchia la Lazio e sul mercato parla di 'segnali di fumo degli indiani'. Gasperini silura Ferguson: 'Non mi sta convincendo' e la mamma della moglie di Dybala apre alla fuga: 'lei vuole andarsene'. Tutte le strade portano via Roma.

Il pubblico della Supercoppa di Riad è un format a parte. Come se non bastassero i buchi in tribuna e l'atmosfera non da partita di calcio, mentre Inter e Bologna si giocavano la finale hanno inquadrato un tifoso locale. Festeggiava sorridendo e con la sciarpa dell'Inter, appena dopo il rigore sbagliato da Bastoni.

Per l'assurdo Milan-Como in Australia sul web vince la battuta 'Scherzi a Perth'.

Se nella vita si potessero scegliere i ricordi si potrebbe eliminare quanto visto ieri. Niente big in campo e quindi o c'è stato un boom di acquisti di Natale o fra nove mesi si risponde alla crisi demografica.

@dupply