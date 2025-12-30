Serie A, addio al pallone arancione, ecco perché

La Lega Serie A ha annunciato in via ufficiale l'addio al pallone arancione per tornare nuovamente al colore bianco o giallo.

È stato il presidente Ezio Maria Simonelli ad anticipare cosa accadrà a partire dal prossimo anno su tutti i campi della massima serie del calcio italiano. "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo" , ha spiegato Simonelli ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Orbita Hi-Vis, il pallone "fluo orange" scelto dalla Serie A per la stagione invernale, un cambio operato abitualmente anche nei campi di tutta Europa e nel resto del mondo, è quindi destinato a sparire a circa due mesi dal suo debutto. Il primo utilizzo risale al 10 novembre 2025, in occasione del 12esimo turno del girone di andata, ma fin da subito erano sorte le proteste da parte di utenti che non erano in grado di distinguere bene la nuova colorazione sullo sfondo verde del manto erboso.

Le difficoltà più rilevanti erano emerse tra le persone affette da daltonismo, che avevano chiesto immediatamente alla Lega di provvedere per risolvere il problema. E questo per il fatto che, a differenza degli altri anni nei quali si era optato per una colorazione "yellow fluo", i nuovi palloni arancioni della Puma risultavano indistinguibili, proprio perché quel genere di contrasto è uno dei più ostici per le persone affette da discromatopsia.

"Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni" , ha proseguito Simonelli, ammettendo che ci vorrà un po' di tempo per lasciarsi definitivamente il problema alle spalle. "Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti" , ha precisato il presidente della Lega Serie A. "Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco".

"Da sempre il pallone arancione si usava solo con la neve (e solo nel Nord Europa) e da sempre e' risaputo che sul verde i colori bianco e giallo si distinguono meglio...e da sempre esistono i daltonici... ", commenta un utente nell'apprendere la notizia.

"Non è solo questione di daltonismo: il pallone quando viaggia veloce non si vede più si doveva capire subito che era un colore assurdo"

Ma le difficoltà, come anticipato, non riguardano esclusivamente le persone affette da discromatopsia:, considera un altro.