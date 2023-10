L'Atalanta soffre ma torna alla vittoria: Gasp fa un dispetto al Genoa

L'Atalanta batte 2-0 al Gewiss Stadium contro il Genoa, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Vittoria sofferta per la squadra di Gasperini, che trova i tre punti grazie alle reti di Ademola Lookman e il brasiliano Ederson, entrambi arrivati nella ripresa.

Primo tempo equilibrato a ritmi bassi senza grandi occasioni. Regge il fortino rossoblù con i bergamaschi che faticano a fare gioco. Nella ripresa a rompere l'equilibrio ci pensa Lookman con un gol contestato. Il nigeriano trova il guizzo in area senza aiuto della mano, come credeva l'arbitro Marinelli, che prima annulla ma poi deve ricredersi. Allo scadere il Genoa sfiora il pareggio con Puscas ma subito dopo la chiude Ederson in contropiede.

Nella Dea brillano i due marcatori Lookman ed Ederson. Decisivo nel finale il portiere Carnesecchi, male De Ketelaere. Nei rossoblù il migliore è Gudmundsson, faro del gioco. Con questa vittoria l'Atalanta si porta al 6° posto a 16 punti mentre il Genoa resta a quota 9. Prossimo turno Empoli-Atalanta e Genoa-Salernitana.

La partita

Gasperini sceglie Carnesecchi tra i pali davanti alla difesa a tre formata da Toloi, Scalvini e Djimsiti. In mediana spazio a De Roon insieme a Ederson, sugli esterni Zappacosta e Ruggeri. Tridente d'attacco con Lookman, Scamacca e De Ketelaere.

Senza Martinez, Messias e Retegui, Gilardino schiera Leali in porta e il terzetto Dragusi, Bani e Vasquez. A centrocampo Thorsby, Frendrup e Malinovskyi. Sulle fasce ci sono Sabelli e Haps. In attacco Gudmundsson fa coppia con Ekuban.

Primo tempo

I nerazzurri ci provano subito con Scamacca, para in due tempi Leali. Al 16' si vedono i rossoblù con una conclusione alta sopra la traversa di Ekuban. La squadra di Gasperini prova ad alzare il ritmo. Al 29' De Ketelaere calcia velocemente una punizione servendo Scamacca. Botta secca controllata da Leali. Dopo un minuto Ederson mette in mezzo, la palla arriva sui piedi di De Roon che tira a rete. Devia in corner il portiere genoano. Al 38' palla in profondità per Lookman, che entra in area e conclude da posizione defilata, risponde ancora presente Leali.

Secondo tempo

I padroni di casa partono fortissimo. Miranchuk mette in mezzo per il colpo di tacco di Scamacca, parato con un balzo felino di Leali che si rifugia in calcio d'angolo. Passa un minuto e il palo dice di no al posto di testa di Scalvini. La squadra di Gilardino regge l'urto e al 65' ha un'ottima occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sul colpo di testa di Dragusin è attento Carnesecchi. Al 68' passa in vantaggio la Dea. Scamacca lavora un gran pallone mettendo al centro per Lookman che da terra vince il duello con Sabelli e la gira alle spalle di Leali. Il gol viene prima annullato per un tocco di mano e poi convalidato dopo verifica al monitor.

Reazione immediata degli ospiti, affidata a Malinovskyi. Conclusione di poco fuori dallo specchio. Al 77' Ekuban scarica su Gudmunsson, gran destro a giro che termina fuori di un soffio. In pieno recupero, gran palla dell'islandese per il taglio di Puscas, murato in uscita dal portiere nerazzurro. Sul capovolgimento di fronte, contropiede micidiale dei nerazzurri, avviato da Muriel. Pasalic rifinisce per il diagonale vincente di Ederson.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3) - Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta (90' Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (89' Kolasinac); Lookman (79' Pasalic), Scamacca (79' Muriel), De Ketelaere (46' Miranchuk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

GENOA (3-5-2) - Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (87' Fini), Thorsby (83' Galdames), Frendrup, Malinovskyi (83' Puscas), Haps; Gudmundsson, Ekuban (90+3' Vogliacco). Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Lookman (A) 86', Ederson (A) 95'

Ammoniti: Lookman (A), Toloi (A), Gudmunsson (G), Zappacosta (A), Bani (G)

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli)