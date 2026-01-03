L'Atalanta supera di misura la Roma: Palladino vince la sfida con Gasp

L'Atalanta vince 1-0 contro la Roma, nel posticipo serale del sabato valido per il 18° turno di Serie A. Ritorno a Bergamo amaro per Gian Piero Gasperini, alla prima da avversario contro quella che è stata la sua creatura per nove anni. Sorride invece Raffaele Palladino, che trova a prima vittoria in un big match dal suo approdo sulla panchina atalantina. Nel primo tempo giocano meglio i nerazzurri in vantaggio al 12'. Svilar perde la sfera dopo un contatto con Giorgio Scalvini, che mette in rete. Con l'aiuto del Var, Fabbri convalida tra le proteste giallorosse. Al 28' altro episodio discusso: raddoppia Scamacca ma la rete viene annullata per un fuorigioco ad inizio azione. Nella ripresa è la Roma a farsi vedere di più ma Carnesecchi risponde sempre presente. Con questa vittoria l'Atalanta sale a 25 punti ed è ottava. Settima sconfitta per i giallorossi, che restano a 33 punti vengono agganciati dalla Juve.

La partita

Si parte subito a ritmi elevati con le due squadre disposte con un modulo speculare. La prima occasione è per la Roma. Al 7' errore clamoroso di Ederson, che mette Dybala davanti a Carnesecchi. La Joya tarda troppo il tiro e alla fine serve fuori Ferguson: l'irlandese prima tenta la battuta di prima con respinta di Carnesecchi poi ci riprova ma Djimsiti salva sulla linea. Al 12' è l'Atalanta a passare. Sugli sviluppi di un corner, Svilar in uscita perde la sfera, dopo un contatto con Scalvini. Il difensore ne approfitta e mette in rete. Dopo un lungo consulto al Var e le proteste dei giallorossi, Fabbri convalida. La Dea continua ad attaccare. Dopo un triangolo con Scamacca ed Ederson, Zalewski si ritrova solo davanti a Svilar ma calcia a lato. Al 28' gol annullato all'Atalanta e altre proteste. Bernasconi crossa dalla sinistra per la testa di Scamacca, che sovrasta Hermoso e mette in rete. Sembra tutto buono, ma viene ravvisato un fuorigioco attivo dell'attaccante a inizio azione.

Si procede a fiammate. I nerazzurri sono più brillanti. Roma in apnea fino al triplice fischio. Si riparte con un cambio per Gasp. Entra Wesley per Ziolkowski. Nella ripresa la Roma è più attiva. Al 50' Ferguson stoppa un pallone in area, aggira Scalvini e calcia ma trova la parata di Carnesecchi. Al 53' è Soulé a saltare Ahonor e battere a rete. Anche stavolta il portiere nerazzurro risponde presente. Ora sono i giallorossi a fare la partita. Al 64' affondo di Wesley, che mette in mezzo per la Joya: provvidenziale deviazione in corner di Djimsiti. Sul capovolgimento di fronte, Ederson va via a metà campo a Koné, si presenta in area e serve Bernasconi, che tira in diagonale. La palla viene deviata in corner. La squadra di Palladino amministra bene il vantaggio mentre la Roma non sembra avere la forza per trovare il pareggio. La migliore occasione capita sui piedi di Krstovic nel recupero ma Svilar dice di no. Fa festa l'Atalanta per tre punti importanti, settima sconfitta per la Roma.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini (59' Hien), Djimsiti, Kolasinac (26' Ahonor); Zappacosta, Ederson (72' Ederson), De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (60' Musah); Scamacca (72' Krstovic). Allenatore: Raffaele Palladino



ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ziolkowski (46' Wesley), Hermoso; Celik, Cristante, Koné (83' Pisilli), Rensch (59' Tsimikas); Soulé (66' El Shaarawy), Dybala; Ferguson (60' Dovbyk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Scalvini (A) 12'

Ammoniti: De Roon (A), Mancini (R), Hermoso (R)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)