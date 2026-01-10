L'Atalanta vince ancora e stende il Torino: De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di Palladino

L'Atalanta vince 2-0 contro il Torino nella sfida valida per il 20° turno di Serie A e continua la scalata alla classifica. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra di Palladino, che sale a 28 punti e si avvicina alla zona Europa. Netta supremazia territoriale per la Dea, in vantaggio al 13' grazie a un colpo di testa di Charles De Ketelaere. Nella ripresa i nerazzurri partono di nuovo forte e sfiorano il raddoppio con un palo di Zappacosta, decisiva la deviazione di Paleari. I cambi di Baroni cambiano il match e negli ultimi minuti il Torino sfiora il pareggio in un paio di occasioni. Decisivo tra i pali Marco Carnesecchi, prima fa un miracolo su Maripan poi ipnotizza Simeone con un altro grande intervento. In pieno recupero chiude i conti in contropiede Mario Pasalic, che dopo una fuga di cinquanta metri fissa il risultato sul 2-0. Segnato il gol la dedica commossa del calciatore croato, al papà scomparso poche settimane fa.

La partita

l'Atalanta a fare la partite sin dai primini minuti di gioco con un possesso palla prolungato. Al 13' la squadra di Palladino trova il vantaggio. Sugli sviluppi un corner battuto da Bernasconi, irrompe De Ketelaere che di testa infila Paleari. I nerazzurri sono ancora pericolosi. Ci prova Zalewski in area di rigore, senza trovare lo specchio della porta. I granata faticano a venire fuori. Al 23' sempre dopo un corner, è Scalvini a non trovare la deviazione vincente di testa. Alla mezz'ora si vede il Torino. Numero di Ngonge, che salta Ahanor e mette in mezzo, salva tutto De Roon. Al 35' grande chance per la Dea. Ederson lancia Zalewski che si ritrova davanti a Paleari, ma calcia addosso al portiere del Torino. Al 41' si fa male Djimsiti dopo uno scontro di gioco con Zapata, al suo posto entra Hien. Dopo tre minuti di recupero, Fourneau mandale squadre negli spogliatoi con l'Atalanta in vantaggio 1-0.

Stesso copione anche nella ripresa. Al 48' Atalanta vicina al gol. De Ketelaere scappa via sulla destra e mette in mezzo per Krstovic, che da ottima posizione non trova l'impatto giusto col pallone. I nerazzurri insistono e sfiorano ancora il raddoppio. Sulla fascia opposta va al tiro Zappavosta. Paleari si salva con l'aiuto del palo. Baroni prova a scuotere i granata con un triplice cambio. Fuori Zapata, Ngonge e Tameze; entrano Simeone, Che Adams e Ilkhan. I cambi danno nuova linfa al Torino. Al 69' Maripan calcia a colpo sicuro, trovando il riflesso prodigioso di Carnesecchi. I granata prendono fiducia. Simeone parte sul filo del fuorigioco ma si fa respingere il tiro in uscita da Carnesecchi, ancora decisivo. Negli ultimi minuti i granata le provano tutte. Ci prova anche Vlasic, il suo tiro esce fuori poco dallo specchio. Proprio all'ultimo giro di orologio, Pasalic scappa via in contropiede da metà campo, trovando il gol del raddoppio.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Scalvini (67' Musah), Djimsiti (43' Hien), Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere (79' Samardzic), Zalewski (79' Pasalic); Krstovic (67' Scamacca). Allenatore: Raffaele Palladino

TORINO (3-4-1-2) - Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro (85' Biraghi), Tameze (58' Ilkhan), Gineitis, Aboukhlal (85' Njie); Vlasic; Ngonge (57' Che Adams), Zapata (57' Simeone). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: De Ketelaere (A) 13', Pasalic (A) 95'

Ammoniti: Tameze (T), Ilkhan (T), Musah (A)

Arbitro: Francesco Fourneau (Roma 1)