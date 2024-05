Serie B, Cremonese e Venezia non si fanno male nella finale di andata, è 0-0 allo Zini

La finale di andata dei playoff di Serie B fra Cremonese e Venezia finisce 0-0. Un pari che racconta un sostanziale equilibrio fra un primo tempo avaro di emozioni e una ripresa dove ambedue le squadre sono andate vicine al gol. Ospiti sicuramente favoriti dal pareggio perché domenica sera, in occasione del ritorno, avranno a disposizione due risultati su tre per portare a casa la Serie A, mentre per i lombardi servirà obbligatoriamente la vittoria.

Primo tempo

Avvio di gara a favore degli ospiti con Pohjanpalo che si rende pericoloso al 6’ attraverso una girata anche fortunosa verso la porta avversaria, Saro respinge col corpo e salva i suoi. Dal 15’ in poi è la Cremonese ad essere padrone del campo dopo un avvio attendista: l’occasione migliore per i grigiorossi arriva al 29’ con Coda che dai venti metri, dopo essersi girato, incrocia forte col destro sorprendendo tutti ma non Joronen che devia in corner una conclusione pericolosissima. In un primo tempo avaro di occasioni, dopo oltre 4’ di recupero, il doppio fischio del direttore di gara rimarca come le poche emozioni siano figlie della pressione derivante dall'enorme posta in palio.

Secondo tempo

Venezia vicinissima al vantaggio con Pierini al 49’ che da punizione centra in pieno la traversa. Calcio piazzato perfetto del numero 10 ospite ma la palla centra in pieno il legno superiore, sulla ribattuta Pohjanpalo prova il tap-in in acrobazia ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. Rispondono i padroni di casa con due occasioni nel giro di pochi secondi quando siamo al 59’: prima un contropiede velocissimo sugli sviluppi di un corner a favore degli ospiti porta Castagnetti alla conclusione, il suo tiro viene però deviato dalla retroguardia ospite che riesce a recuperare; pochi istanti più tardi, Sernicola riceve e dal limite fa partire il destro, Joronen ci arriva con la punta delle dita. Ancora padroni di casa pericolosi al 67’. Coda riceve in aria e tira a incrociare cercando la soluzione di potenza, Joronen è ben piazzato e alza d'istinto sopra la traversa.

Grigiorossi vicinissimi al vantaggio al 79’ con Zanimacchina. L’ex Juve ruba palla a Svoboda e calcia subito col destro dal limite, Joronen compie letteralmente un miracolo per togliere la palla dall'angolino alla propria destra. Venezia pericoloso in questo finale di gara. Minuto 88’ il neo entrato Altare gira di sinistro tutto solo in aria venendo colpevolmente dimenticato dalla difesa grigiorossa, palla fuori di poco sopra la traversa.

Pochi secondi più tardi è il turno di Ciofani. Girata di testa dell'attaccante dallo spigolo dell'area piccola, Joronen è attento e blocca la palla sulla linea di porta.

Ancora ospiti pericolosissimi al 92’. Su un corner all’apparenza innocuo, Bianchetti anticipa tutti in area ma per poco non la mette nella propria porta. La deviazione del difensore grigiorosso inganna il direttore di gara Colombo che non concede un altro tiro dalla bandierina agli ospiti nelle proteste dei lagunari nell'ultima occasione di questa finale di andata.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov (83' Locoshvili), Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia (83' Quagliata), Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto (60’ Pickel), Sernicola; Coda (71' Ciofani), Vazquez (71' Tsadjout).

: Giovanni Stroppa: Joronen; Idzes (86' Altare), Svoboda, Sverko; Candela, Busio (60’ Andersen), Tessmann, Lella (77' Ellertsson), Bjarkason; Pohjanpalo (60’ Gytkjaer), Pierini (86' Olivieri).: Paolo Vanoli: Collocolo (C), Castagnetti (C): Andrea Colombo (Como)