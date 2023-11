Serie B, il Parma cade a Lecco. Il Venezia vince e accorcia

Inizia e finisce in modo scoppiettante la tredicesima giornata di Serie B, che precede la pausa nazionali, l’ultima del 2023. Si inizia con la vittoria di venerdì sera del Venezia sul Catanzaro per 2-1 in una partita piena di sorprese e giocate a ritmi altissimi. I lagunari la sbloccano al 25’ con Pohjanpalo che freddo dal dischetto spiazza Fulignati, gli ospiti la pareggiano al 40’ con una gran botta di Ghion dal limite ma appena sei minuti più tardi Johnsen riporta avanti i padroni di casa e regala a Vanoli tre punti pesantissimi che terminano la partita in dieci per il rosso diretto sventolato a Bjarkason all’89’. Veneti secondi in classifica a quota 27, calabresi che perdono la terza partita consecutiva ma restano in zona playoff a quota 21.

FC Venezia (Instagram)

Il sabato pomeriggio si apre con il pirotecnico 3-3 fra FeralpiSalò e Bari. Il risultato è spettacolare per meriti e demeriti di ambedue le squadre, a vedere come si sviluppa l’incontro. Passano subito gli ospiti con Nasti al 7’, al 12’ Diaw dagli undici metri ha la possibilità di raddoppiare ma si fa parare la conclusione da Pizzignacco. Il secondo tempo si apre esattamente come il primo, al 49’ raddoppia Sibilli ma i padroni di casa ci mettono solo due minuti ad accorciare le distanze grazie ad un autogol di Di Cesare, è qui che la partita si infiamma e diventa bellissima: al 65’ Zennaro la pareggia, al 73’ Sau porta avanti i lombardi ma i pugliesi non ci stanno e al 79’ la pareggiano con Achik. Sesto risultato utile consecutivo per gli uomini di Marino che salgono a quota 18, la Feralpi muove la classifica salendo a quota 7 ma sempre in ultima posizione in compagnia della Ternana. Torna alla vittoria il Pisa che si impone per 2-1 sul Sudtirol. Passano gli ospiti a fine primo tempo (45’) con Valoti, al 50’ è sempre l’ex Monza a raddoppiare per gli ospiti mentre è Pecorino ad accorciare al 61’ fissando il risultato. Toscani che raggiungono proprio gli altoatesini in classifica a quota 16, per Bisoli è la seconda sconfitta consecutiva.

Pisa Sporting Club (Instagram)

Non si ferma la rincorsa del Como che nelle ultime tre partite ha racimolato 7 punti. È il solito Cutrone a regalare tre punti pesantissimi ai lombardi nella difficile trasferta di Ascoli. Gli uomini di Viali non vincono dal 21 ottobre e subiscono la terza sconfitta consecutiva, scivolando pericolosamente in zona playout, per Longo si conferma il buon momento di forma ed una zona playoff più meritata che mai. Vince anche il Cosenza per 2-0 contro una Reggiana che arrivava da quattro risultati utili consecutivi in cadetteria. I calabresi la sbloccano al 23’ con Voca e la chiudono con Tutino all’83’, bravo a ribattere in porta il rigore da lui stesso appena calciato e temporaneamente respinto da Bardi. I calabresi guidati da Caserta ritrovano i tre punti dopo due pareggi consecutivi e una sconfitta, Nesta resta a quota 15 a metà classifica.

Il posticipo di sabato pomeriggio fra Modena e Sampdoria regala, per la prima volta in stagione, la seconda vittoria consecutiva ai liguri, la terza nelle ultime quattro. È Esposito a portare avanti gli ospiti al 32’, mentre al 63’ tocca a Kasami chiuderla. Per la prima volta in stagione Pirlo esce dalla zona retrocessione e sale a quota 13, battuta d’arresto per Bianco che arrivava da tre vittorie consecutive ma resta sempre in zona playoff.

UC Sampdoria (Instagram)

La domenica si apre con la vittoria a sorpresa del Lecco sul Parma capolista. Finisce 3-2 per i lombardi in una sfida dove succede di tutto. Apre Benedyczak al 12’ su rigore, la pareggia Novakovich al 23’ ma l’episodio che cambia la gara arriva al 31’ quando l’arbitro mostra il secondo giallo ad Hernani. I padroni di casa passano al 42’ con Buso e realizzano il terzo gol con Lepore al 58’, Charpentier accorcia al 70’ ma non basta. Nella ripresa succede di tutto, prima si fa male l’arbitro Pairetto, poi il Var toglie un rigore agli ospiti. I ducali subiscono la seconda sconfitta stagionale mentre i padroni di casa da quando è arrivato mister Bonazzoli hanno invertito la rotta, con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta e, per la prima volta in stagione, lascia gli ultimi tre posti che significano retrocessione diretta in C. Vince ancora la Cremonese che regola con un secco 3-0 un Brescia in piena crisi e alla quarta sconfitta consecutiva. I lombardi la sbloccano al 17’ con Ravanelli, raddoppiano al 32’ con Coda e la chiudono con Okereke all’89’. Al 78’ Ghiglione si vede annullare la rete del possibile 3-0 dal Var. Stroppa sale al quarto posto a quota 22, superando Catanzaro, Como e Modena.

AS Cittadella (Sito Internet)

Non riesce ad avere continuità di risultati il Palermo che cade in pieno recupero per 1-0 contro il Cittadella. È Pandolfi a decidere la sfida al 98’. Nelle ultime quattro partite giocate al “Barbera”, solo una vittoria, quella contro il Brescia nel recupero della seconda giornata di mercoledì, la sconfitta contro il Lecco e il pareggio contro lo Spezia completano il quadro. Siciliani che restano comunque al terzo posto ma non sfruttano il passo falso del Parma e si fanno anzi rosicchiare tre punti sia dalla Cremonese che dal Venezia. Per i veneti seconda vittoria consecutiva e 19 punti in classifica, in piena zona playoff. Finisce 2-2 la sfida fra Spezia e Ternana. Gli umbri si fanno rimontare per due volte dai liguri e non riescono a portare a casa tre punti che sarebbero stati di vitale importanza. Passano prima gli ospiti con Casasola al 32’, quattro minuti più tardi la pareggia Bertola, al 68’ Diakite riporta avanti gli uomini di Lucarelli che, però, al 92’ se la vedono sfuggire dalle mani grazie all’autogol di Capuano che trafigge Iannarilli. Sia Spezia che Ternana muovono poco la classifica e restano in piena zona retrocessione.

Risultati 13ª giornata

Venezia-Catanzaro 2-1

Ascoli-Como 0-1

Cosenza-Reggiana 2-0

FeralpiSalò-Bari 3-3

Sudtirol-Pisa 1-2

Modena-Sampdoria 0-2

Brescia-Cremonese 0-3

Lecco-Parma 3-2

Palermo-Cittadella 0-1

Spezia-Ternana 2-2

Classifica

Parma 29 punti

Venezia 27

Palermo 23

Cremonese 22

Modena 22

Como 21*

Catanzaro 21

Cosenza 19

Cittadella 19

Bari 18

Pisa 16

Sudtirol 16*

Reggiana 15

Sampdoria 13 (-2 deciso dalla Federazione)

Brescia 13*

Ascoli 12

Lecco 12*

Spezia 10

Ternana 7

FeralpiSalò 7

*una partita in meno

Prossima giornata

Sampdoria-Spezia

Bari-Venezia

Cittadella-Sudtirol

Como-FeralpiSalò

Cremonese-Lecco

Parma-Modena

Reggiana-Ascoli

Pisa-Brescia

Catanzaro-Cosenza

Ternana-Palermo