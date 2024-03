Serie B, il Parma continua a dettare il ritmo, la Cremo batte il Como e vola al secondo posto

La 29ª giornata di Serie B si è aperta con l’anticipo del venerdì fra Parma e Brescia. 2-1 il finale al “Tardini” per la capolista che rimonta l’iniziale vantaggio ospite firmato da Jallow al 16’ grazie alle reti di Man al 52’ e di Del Prato all’89’ ma in mezzo succede di tutto, da Benedyczak che al 41’ fallisce clamorosamente un calcio di rigore finendo a Huard che in pochi secondi si becca un doppio giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica all’87’. Tre punti pesantissimi per gli emiliani che salgono a quota 62 e continuano a guidare la classifica, per Maran invece i punti restano 38, in piena zona playoff.

Il sabato in cadetteria si apre con la vittoria importantissima dello Spezia contro il Sudtirol. I liguri si impongono 2-1 grazie alle reti di Verde su rigore all’8’ e al 73’, sempre dagli undici metri; in mezzo il solito Casiraghi, dal dischetto, aveva momentaneamente equilibrato la sfida. Grazie a questi tre punti pesantissimi i bianconeri salgono a quota 30, portandosi a quattro lunghezze dalla salvezza diretta, per gli altoatesini i punti restano 35, a ridosso della zona spareggi promozione. Sempre in zona calda sono pesantissimi i tre punti della FeralpiSalò che si impone per 3-2 sul Modena. A sbloccare la sfida per i padroni di casa ci pensa Abiuso al 6’ ma Di Molfetta prima (34’) e Butic poi (45+7’) firmano il primo sorpasso; nella ripresa Palumbo la riacciuffa dal dischetto ma al 91’ La Mantia, sempre dagli undici metri, regala tre punti pesantissimi ai lombardi che salgono a quota 27, per gli emiliani invece arriva la seconda sconfitta consecutiva e i punti rimangono 36. Termina 0-0 invece la sfida fra Cosenza e Cittadella, in una gara nella quale non sono mancate le occasioni, soprattutto per i padroni di casa. Un punto a testa che serve ai calabresi ma soprattutto ai veneti per rimettersi in cammino, Caserta sale a quota 34, mentre Gorini dopo otto sconfitte consecutive trova finalmente un risultato utile.

Il big match di giornata fra Cremonese e Como, che è anche un derby, finisce 2-1 per i padroni di casa. La gara si indirizza subito grazie al rosso diretto per Strefezza al 14’ che costringe gli ospiti a giocare in dieci uomini. Stroppa la sblocca, però, solamente al 45’ grazie al solito Coda ma al 67’ arriva il pari di Da Cunha; è all’88’ che può scoppiare la festa per grigiorossi grazie a Zanimacchia che regala ai suoi tre punti importantissimi che portano la Cremonese al secondo posto a quota 56, quattro in più del Como fermo a 52. Perde il Catanzaro che esce sconfitto dal “Ceravolo” contro la Reggiana, a decidere la sfida è una sfortunata autorete di Fulignati al 12’ su una conclusione di Girma. I calabresi steccano ma restano in zona playoff forti dei 48 punti conquistati, per gli emiliani arrivano tre punti che profumano di promozione: la classifica recita 36, ad una sola lunghezza da una postazione spareggi per la massima serie. Vince anche il Pisa che si impone 1-0 sulla Ternana grazie al gol di Moreo all’89’. Per Aquiliani arrivano tre punti che valgono, per la prima volta in stagione, l’ottavo posto che vuol dire playoff, per gli umbri invece è la seconda sconfitta consecutiva con la salvezza che resta lontana cinque lunghezze.

La domenica di Serie B vede impegnate Venezia e Palermo contro, rispettivamente, Bari e Lecco. I lagunari si impongono 3-1 sui pugliesi grazie alle reti di Gytkjaer al 3’, di Altare al 15’ e di Pohjanpaolo al 90’; in mezzo la momentanea rete che aveva accorciato le distanze di Puscas al 37’. Per i veneti arriva il sorpasso al Como e i 54 punti in classifica, Iachini perde la terza nelle ultime quattro e si ritrova fermo a 34 punti con un margine di quattro lunghezze sui playout. Tornano alla vittoria i siciliani che si impongono 1-0 sui lombardi grazie alla rete di Nedelcearu al 36’. Dopo due sconfitte consecutivi Corini ritrova i tre punti e sale a quota 49, per i lombardi, sempre più fanalino di coda, i punti rimangono 21.

La 29ª giornata di Serie B si chiuderà domani con il posticipo fra Sampdoria e Ascoli in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:30 a "Marassi". Una sfida con ambizioni differenti quella fra Pirlo e Castori: i blucerchiati puntano i playoff, i bianconeri la salvezza diretta.

Risultati 29ª giornata

Parma-Brescia 2-1

Cosenza-Cittadella 0-0

Modena-FeralpiSalò 2-3

Spezia-Sudtirol 2-1

Catanzaro-Reggiana 0-1

Cremonese-Como 2-1

Pisa-Ternana 1-0

Lecco-Palermo 0-1

Venezia-Bari 3-1

Sampdoria-Ascoli (in programma lunedì 11 marzo alle 20:30)

Classifica

Parma 62 punti

Cremonese 56

Venezia 54

Como 52

Palermo 49

Catanzaro 48

Brescia 38

Pisa 37

Cittadella 37

Reggiana 36

Modena 36

Sudtirol 35

Cosenza 34

Sampdoria 34* (-2 punti di penalità)

Bari 34

Spezia 30

Ternana 29

Ascoli 28*

FeralpiSalò 27

Lecco 21

*una partita in meno

Prossimo turno

Palermo-Venezia

Brescia-Catanzaro

Como-Pisa

FeralpiSalò-Parma

Sudtirol-Cremonese

Ternana-Cosenza

Bari-Sampdoria

Cittadella-Modena

Reggiana-Spezia

Ascoli-Lecco